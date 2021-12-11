Bakan Pakdemirli: Yangınları biz çıkarmadık, söndürmek için can verdik; Fatiha okumayı öğrenin önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınları ile mücadeleye ilişkin eleştirilere; “Yangınları biz çıkarmadık, söndürmek için can verdik. Bir Fatiha okumayı öğrenin önce, önce bir Fatiha okuyun da ondan sonra konuşalım. Hiçbiriniz o cenazelerde yoktunuz” dedi.

Bakan Pakdemirli, yaz aylarında gerçekleşen orman yangınlarına zamanında müdahale yapılamadığı eleştirilerine “554 tane yangına hangi kapasite planlamasını yaparsanız yapın yetersiz kalırsınız” diye yanıt verdi.

TBMM Genel Kurulu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı 2022 bütçeleri ve 2020 kesin hesapları görüşülüyor.

Pakdemirli'nin sözleri şöyle:

"Çiftçimiz artık para kazanmaya başlamış ve verimli bir şekilde ödemelerini yapıyor"

“Çiftçilerimiz işte, şöyle bitti, şöyle şeye girdi falan filan. 2002’den bu yana borcu misli misli arttı.’ Doğru, borç 2002’den bu yana misli misli artmıştır ama 2002’de çiftçimiz tefecinin elindeydi arkadaşlar, tefecinin elindeydi. Biz onları tefeciden kurtardık ve 2017’de bakın, gayrisafi yurt içi hasıla tarımsal 189, geçen yıl 337, ne kadar artmış? Yüzde 78 hasıla artmış. 2017’de tarımsal krediler ne kadar? 97 milyar. Peki, 2020’de ne kadar? 141 milyar. Ne kadar artmış? 45,4; bunun anlamı şu: Çiftçimiz artık para kazanmaya başlamış ve verimli bir şekilde ödemelerini yapıyor, borçluluğunu azaltıyor. Toplam kredilerin gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2017’de yüzde 51’den 2020 itibarıyla yüzde 42’ye gerilemiş yani anlatıldığı gibi, sizin çizdiğiniz gibi bir resim burada yok.”

Pakdemirli, “Biz çiftçimizin alın terine, emeğine sahip çıktık ve memnun ettik. Bu hasat dönemi için buğdayı 1,71’e çiftçimiz mal etti, ortalama 2,5 liradan sattı. Arpayı 1,85’e mal etti, 2,36’dan sattı. Mısırı 1,48’den mal etti, ortalama 2,60’dan sattı” dedi.

"Bu rakamları da TÜİK’ten mi aldınız Sayın Bakan?"

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “Bu rakamları da TÜİK’ten mi aldınız Sayın Bakan?” sorusunu yöneltti. Pakdemirli ise Dervişoğlu’na; “Bu devletin kurumları herkese lazım arkadaşlar. Gelemezsiniz iktidara ama yarın bir gün iktidara gelirseniz TÜİK de lazım, orman da lazım, diğerleri de lazım” karşılığını verdi.

"Önce Fatiha okumayı öğrenin"

Bakan Pakdemirli, yaz aylarında gerçekleşen orman yangınlarına zamanında müdahale yapılamadığı eleştirilerine “554 tane yangına hangi kapasite planlamasını yaparsanız yapın yetersiz kalırsınız” diye yanıt verdi.

Pakdemirli, CHP sıralarından gelen itirazlara “Yangınları biz çıkarmadık söndürmek için can verdik. Önce bir Fatiha okumayı öğrenin. Hiçbiriniz o cenazelerde yoktunuz” dedi. (ANKA)