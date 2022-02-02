Bakan Pakdemirli: Ülkemizi dünyanın tarımsal üretim üssü yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz

İzmir'de 17. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ülkemizi dünyanın tarımsal üretim üssü yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yerli ve milli elektrikli traktörü seri üretime hazır hale getirdik. Türkiye, 25 milyar dolarlık ihracat ve 48 milyar dolarlık tarımsal hasılasıyla dünyanın en büyük onuncu tarım ülkesi" dedi.

Bakan Pakdemirli, Fuar İzmir'de, Türkiye'nin tarımsal üretim hedeflerine yönelik açıklamalar yaptı. 17. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise dört büyük tarım fuarından biri olduğunu belirten Pakdemirli, "İzmir'in ve ülkemizin tarımsal potansiyelini gün yüzüne çıkaran bu fuarı çok önemsiyorum" diye konuştu.

"Dünyanın 10. büyük tarım ülkesi Türkiye"

Pandemi ve iklim değişikliği ile tarım anlayışının yeni bir boyut kazandığını belirten Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:



"Tarımsal üretimi, son 20 yıldır olduğu gibi siyaset üstü bir mesele şeklinde görerek adımlarımızı attık. Ülkemiz doğu ile batının, kuzey ile güneyin tam kesiştiği özel bir konuma sahip. Dünyanın tam merkezinde yer alıyor. Hava, kara ve deniz yollarının tam birleştiği noktada. Bu konum, ülkemize ticaret açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Ülkemiz, 1,5 milyar insana ve 20 trilyon doların üzerindeki ticaret hacmine sadece 4 saatlik uçuş mesafesinde. Ülkemiz, Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan; Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu'yu birleştiren bir köprü vazifesi görüyor. Bu avantajlara sahip olan ülkemizi dünyanın tarımsal üretim üssü yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fındıkta, kirazda, incir ve kayısı üretiminde dünya lideriyiz. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığında Avrupa'da birinciyiz. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'da birinci sıraya yükseldik. Tarımsal alan bakımından dünyada 31. sırada olmamıza rağmen tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ilk on ülke içindeyiz. Diğer bir ifadeyle; Türkiye, 25 milyar dolarlık ihracat ve 48 milyar dolarlık tarımsal hasılasıyla dünyanın en büyük onuncu tarım ülkesi."

"Yerli traktör seri üretime hazır"

Türkiye’nin küresel tarım ekonomisinde güçlü bir aktör olduğunu söyleyen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Tarım ve hayvancılık yatırımları düşünüldüğünde, bu bölgede en uygun ve en avantajlı ülke Türkiye'dir. Kıtaların ve çıkar mücadelelerinin kesiştiği bir coğrafyada yer alan ülkemizin tarım sektörünü, yaptığımız çalışmalarla bölgesinde lider, dünyada söz sahibi konuma getirdik. Son 20 yılda, reel rakamlarla toplam 462 milyar lira destek ödemesi yaptık. 2017 yılında 12,9 milyar lira olan tarımsal destek miktarını 2 kat artırarak 2022 yılında yaklaşık 25,8 milyar liraya çıkarmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu haftaki kabine toplantısı sonrası, 2022 yılında 25,8 milyar lira olarak planladığımız tarımsal destekleme bütçesini 3,2 milyar liralık ilave ile 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini verdi. Böylece tarımsal destekleri son 3,5 yılda yüzde 125 oranında artırmış olduk. Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli traktörünü seri üretime hazır hale getirdik. Geçen yıl lansmanını yaptığımız Elektronik Hayvan Takip Sistemi’miz, yani diğer adıyla Elektronik Küpe, ülkemizin milli sermaye ve milli AR-GE ile geliştirilen ilk hayvan takip sistemidir.

"Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı"

AK Parti hükümetleri döneminde sürdürülebilir bir ivme yakalayan tarım sektörü, oluşturduğumuz güçlü altyapı ile son 20 yılda önemli bir tarımsal büyüklüğe ulaştı. Tarımsal hasılamız ise son 3 yılda yüzde 78 artışla 2020 yılında 337 milyar liraya ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. 2021 yılında ise tarımsal ihracatımız, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 21 artışla 25 milyar dolara, dış ticaret fazlamız ise yüzde 31 artışla 7,2 milyar dolara yükseldi. Ayrıca Uluslararası Ticaret Merkezi’nin (ITC) 2020 yılında yayınladığı ülkeler bazında kendi kendine yeterliliğe baktığımızda; Çin'de yüzde 46, Almanya'da yüzde 78, ABD'de yüzde 88 iken bu oran Türkiye'de yüzde 136 olarak gerçekleşmiştir. "

"İzmir'e 22,5 milyar tarımsal destek verdik"

İzmir'e yönelik tarımsal yatırımlarla ilgili de konuşan Bekir Pakdemirli, şunları söyledi:

"Ege’nin incisi İzmir'imizi, Bakanlık olarak bu coğrafyayı, daima stratejik tarımsal üretim alanlarından biri olarak görüyoruz. İzmir'e son 19 yılda 22,5 milyar lira tarımsal destek verdik ve yatırım yaptık. Kırsal kalkınma desteklerimiz kapsamında İzmir'e yaklaşık 232 milyon lira hibe desteği ödedik. Son 19 yılda 155 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 65 mesire yeri ve 22 bal ormanı tesis ettik. Yine son 19 yılda İzmir'e toplam 7,2 milyar lira yatırım yaparak, 4 içme suyu, 33 baraj, 8 gölet, 570 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayan 44 sulama tesisi ve 100 taşkın koruma tesisini hizmete aldık. Tabii bundan sonra da İzmir'i bölgesinin parlayan bir yıldızı olarak görmek için destek ve yatırımlara devam edeceğiz.

"Tunç Soyer'e mesaj: Fikirleri varsa bizimle paylaşsın"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşmasına değinen Bakan Bekir Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:



"Sayın başkanım (Tunç Soyer'i kastediyor) bahsetti. 'Başka bir tarım mümkün' dedi. Fikirleri varsa gelip bizimle paylaşsın. Biz, belediyelerin de bu işlerin içinde olmasını katkı olarak görürüz. Belediyelerin genel itibariyle oy kitlesine güzel gözükmek için ilgili ve alakalı olduğunu biliyoruz. Bir şeyler yapma gayreti içindeler. Bu gayretlerin belediye bütçelerinden yüksek paylarla yapılmasını arzu ediyorum. Yapılan iyi işleri alkışlarız. Bakanlık ve hükümet olarak bu işlere ciddi kaynak ayırıyoruz. 30 milyarın üzerinde bir kaynak ayırdık. Sulama, sübvanse kredilerini de düşünün, belki 60 milyar liraya varan kaynak ayırdık. Belediyelerin de ekstra kaynak ayırması, vatandaşın ayağına gitmesi bizi memnun eder. Ancak yapılan işlerin ayak izinin daha büyük olmasını arzu ediyoruz. Değerli başkanımdan da arzu ediyorum. Yapılan işlerde alkışlamayı bilir, başkanın yanında oluruz. Medyaya gösterdiğimiz kısmından daha büyük ayak izlerinin olmasını arzu ediyorum. Bir İzmirli olarak bunu arzu ediyorum." (ANKA)