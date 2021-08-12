Bakan Pakdemirli: Ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından ülkemizdeki tüm orman yangınlarının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdürdüğünü aktardı.

Türkiye'de 28 Temmuz'da Ege ve Akdeniz'de eş zamanlı başlayan orman yangınları kontrol altına alındı. Muğla, Antalya, Uşak, Adana, Isparta, Denizli, Aydın'da meydana gelen yangınlarda birçok mahalle ve ilçe tahliye edildi.

Pakdemirli, Burdur Bucak yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte tüm yangınların söndürüldüğünü duyurdu.