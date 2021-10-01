Bakan Pakdemirli: Ülkemiz, tarımsal hasılada Avrupa’da 1. dünyada ise ilk 10 içinde yer alıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ülkemiz bulunduğu konum itibariyle, 1,9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer alıyor. Ülkemiz, ekilen tarım alanı ve mera alanı dahil toplam tarım alanı bakımından dünyada 31'inci sırada. Buna rağmen tarımsal hasılada Avrupa'da 1., dünyada ise ilk 10 içinde yer alıyoruz" dedi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bu yıl 15'ncisi gerçekleştirilen fuarda kürsüye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli burada yaptığı konuşmada,"Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli traktörünü seri üretime hazır hale getirdik" ifadesini kullandı. Bekir Pakdemirli'nin konuşmasından çıkan satır başları şu şekilde:

"Son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkardık"

Türkiye'nin 1,9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer aldığını kaydeden Bakan Pakdemirli, "Bildiğiniz gibi, ülkemiz, coğrafi konum açısından büyük bir avantaja sahip. Ülkemiz bulunduğu konum itibariyle, 1,9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer alıyor. Ülkemiz, ekilen tarım alanı ve mera alanı dahil toplam tarım alanı bakımından Dünyada 31'inci sırada. Buna rağmen tarımsal hasılada Avrupa'da 1., dünyada ise ilk 10 içinde yer alıyoruz. Tabi, ülkemizin bu ticari konumunu değerlendirmek ve tarımsal üretimi artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bakanlık olarak verdiğimiz destekler ve yaptığımız altyapı yatırımları ile çiftçimizin her daim yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz.

2002 öncesi destek neredeyse yoktu ve birkaç müdahale alımı vardı. 2002 sonrası ise artan destekler ve sınırlı müdahale alımı vardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında, hem destekleri, hem de etkin müdahale alımlarını birlikte uygulamaya başladık. Son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkardık. Müdahale alımlarında ise üretici dostu politikalar yürütüyoruz ve bunu da müdahale kurumlarımızı, zarar ettirmeden yapıyoruz. 2018 yılında üreticilerimize 'Siz ekin ve hasadınızı yapın, ürününüz elinizde kalmayacak.' sözünü vermiştim.

Çiftçi Kardeşlerim! Maliyetlerdeki artıştan endişe etmeyin, gönüllerinizi ferah tutun ve tohumu toprakla buluşturmaya devam edin. Çiftçimizin, yani sizlerin alın teri karşılıksız kalmayacak, mahsulleriniz maliyetlerinin üzerinde değer bulacak. Tarımsal destekler yanında, uyguladığımız alım fiyatları ile hamdolsun her zaman çiftçimizin yanında olduk. Üreticimizi koruyan, tüketicimizi kollayan politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Tabi bu makro gelişmelerin arkasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin getirdiği hızlı karar alma ve etkin uygulama anlayışının olduğunu da özellikle vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

"Geçen yıl tarımsal hasılamız 337 milyar liraya ulaşarak, cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı"

Türkiye'nin yatırım ve yapılan çalışmalar sayesinde tarım sektöründe son 12 çeyrektir kesintisiz büyüme gösterdiğini söyleyen Pakdemirli, "Tarım, bu yılın ilk altı ayında da ortalama yüzde 4,7 büyüme ile ekonomimize güç katmaya devam etti. Su ve sulama alanında yaptığımız yatırımlar tarımsal hasılamıza pozitif yönde katkı sağlamaya devam ediyor. Geçen yıl Tarımsal hasılamız 337 milyar liraya ulaşarak, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tabi bu rekordaki en büyük katkı; sizin emeğiniz alın terinizdir. İklim değişikliği, pandemi ve diğer birçok küresel soruna rağmen, bitkisel üretimdeki artışlar, hayvancılıktaki gelişmeler bizleri sevindiriyor. Tarım ve gıda ürünlerindeki ihracatımız da inşallah geçen yılın üstüne çıkacak. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 2021 yılı ilk 8 aylık dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artarak 15 Milyar dolar, dış ticaret fazlamız ise yaklaşık yüzde 80 artarak 4,1 Milyar dolar olarak gerçekleşti. Ülkemiz tarımını bu seviyelere yükselten tüm üreticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bizler de üreticilerimizi, yeni Ar-Ge çalışmaları, inovasyon ve teknolojilerle buluşturmaya, gıda güvenliğimizi garanti altına almak için dur-durak demeden çalışmaya devam edeceğiz. Tarım; her ülke için hayati öneme sahip olan ve dünyanın üzerinde en çok durduğu konuların başında geliyor" dedi.

"Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli traktörünü seri üretime hazır hale getirdik"

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli traktörünü seri üretime hazır hale getirdiklerini de sözlerine ekleyen Bakan Pakdemirli, "Biz de, son 20 yıldır ülkemiz tarımının gelişmesi ve rekabet gücünün artırılması için önemli destekler sağlayıp, yatırımlar yaparak Ar-Ge altyapımızı güçlendirdik. Bugün; Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyanın en büyük ve en güçlü tarımsal Ar-Ge altyapısına sahip ülkesi olduğunu sizlere gururla söylemek istiyorum. Özellikle son 3 yılda yüzlerce yeniliği, çok sayıda teknolojiyi çiftçimizle buluşturduk ve ülkemiz tarımına kazandırdık. Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli traktörünü seri üretime hazır hale getirdik. 105 beygir gücünde, 45 ila 55 dakika arası yüzde 100 şarj olabilen ve 8 kat daha az yakıt tüketimi ile çiftçilerimizin maliyetleri yüzde 95 düşürecek olan elektrikli traktörümüzün inşallah seri üretimine önümüzdeki yılın Ocak ayında başlıyoruz" şeklinde konuştu.