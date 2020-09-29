Bakan Pakdemirli: Türkiye her yıl yaklaşık 19 milyon ton gıda israfı yapmakta

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye, her yıl yaklaşık 19 milyon ton gıda israfı yapmaktadır. Bu, ürettiğimiz gıdanın neredeyse beşte birine denk geliyor. Türkiye'deki gıda kaybı düzeyine baktığımızda neredeyse yüzde 40 civarında" dedi.

Bakan Pakdemirli, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde '29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü' programına video konferansla katıldı. Programda Bakan Pakdemirli, 'Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık' kampanyasını dünyaya tanıttı.

Bakan Pakdemirli, gıda kaybı ve israfı ile ilgili olarak Türkiye'deki durumu ve bununla mücadele etmek için neler yapıldığını anlatarak, "Türkiye her yıl yaklaşık 19 milyon ton gıda israfı yapmaktadır. Bu ürettiğimizin neredeyse beşte biri. Türkiye'deki gıda kaybı düzeyine baktığımızda neredeyse yüzde 40 civarında. Çalışmalar ışığında, gıda kaybını ve israfını azaltmak ve uzun soluklu ortağımız Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile vizyonumuzu ulusaldan küresel düzeye yaymak amacıyla Türkiye Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlandı. Bu belge, iş birlikçi ve çoğulcu bir yaklaşımın mükemmel bir örneğidir. Çok sayıda çalıştay, toplantı düzenlendi, yüzlerce paydaşla görüşüldü ve sonunda bu strateji ve eylem planı üzerinde mutabık kalındı. Ayrıca, tamamen Türk hükümeti tarafından finanse edilen FAO-Türkiye Ortaklık Programı kapsamında Türkiye ve Orta Asya'da gıda kaybı ve israfının azaltılmasına yönelik bölgesel bir proje başlattık. Proje aynı zamanda 'Gıdanı Koru' adlı ulusal bir kampanyayı da kapsıyor. Bu kampanya, projenin yararlanıcı ülkeleri tarafından da uygulanabilir. Gıda kaybı ve israfı ile mücadele etmeyi ve hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunda farkındalık yaratmayı ve iyi uygulamaları bölgesel düzeyde yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kampanyanın adının 'Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık' olduğunu belirten Pakdemirli, "Ana mesajımız 'İhtiyacın Kadar Al-Geleceği Çöpe Atma'. Dijital ve sosyal medya aracılığıyla bugüne kadar 21 milyon kişiye ulaştık. İnternet sitemiz 'gidanikoru.com' İngilizce ve Türkçe olarak detaylı bilgileri bulabileceğiniz, sürekli güncellenen ve tüketiciler için ipuçlarından en iyi uygulamalara ve kaynaklara kadar her türlü bilgiyi içeren bir yer olarak tasarlandı. Kampanyanın iletişim materyalleri, güçlü kurumsal kapasitemiz ve belediyelerin yardımıyla tüm Türkiye genelinde yayınlanmaktadır" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, çeşitli paydaşlarla gıda kaybı ve israfı konusunda ulusal bir platform oluşturmak için çalışma yaptıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Ayrıca çiftlik, perakende ve HoReCa (hotel, restoran, kafe) düzeyinde gıda kayıplarını azaltmak için kılavuzlar üzerine çalışıyoruz. Türkiye gıda sektöründe çok iddialı. Sektörün toplam büyüklüğü 66 milyar dolar civarında. Gıda kaybının sadece yüzde 2'sini önleyebilseydik, bu 360 bin asgari ücretlinin yıllık maaşına eşit olurdu. Gıda kaybının yüzde 5'ini önleyebilirsek, bu rakam bir milyon insanın maaşına eşit olmaktadır. Bu rakamlar bize gıda kaybı ve israfı ile mücadelenin önemini göstermektedir."