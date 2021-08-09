Bakan Pakdemirli: Köyceğiz'de yangın vadiye hapsolmuş şekilde devam ediyor ama kontrol altında diyemiyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Köyceğiz'de yangın vadiye hapsolmuş şekilde devam ediyor ama kontrol altında diyemiyoruz." dedi.

Pakdemirli, Marmaris Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binasında açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor."

"270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında. Üç orman yangını için çalışmalar devam ediyor."

Yunanistan'ın bizden talebi var. Olumlu bakıyoruz."

"Köyceğiz'de yangın vadiye hapsolmuş şekilde devam ediyor ama kontrol altında diyemiyoruz."

Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."