Hatay’daki yangında iki köy tahliye edildi: Biri çocuk sekiz yaralı

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan, İskenderun ilçesindeki iki mahalleye ve Arsuz ilçesine de sıçrayan yangında riskli bölgelerde binalar ve iki köy tahliye edildi. İlk belirlemelere göre biri çocuk sekiz kişi yaralandı.

İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde, elektrik trafosunun patlaması sonucu meydana gelen ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına karadan müdahale devam ederken, havadan müdahaleye ise havanın kararması nedeniyle ara verildi. Söndürme çalışmalarına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele ekibinin yanı sıra, çevre illerden de ekipler yönlendirildi.

İlçede devam eden yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül 1'i çocuk olmak üzere 8 kişinin yaralandığı bilgisini vererek şunları söyledi:

* Yangın, 3 farklı bölgede başladı. İlk olarak sabah 06.30’da Belen Derebahçe'de yangın başladı, müdahale edildi ve söndürüldü.

* Saat 09.30’da İssume Mahallesi'nde de yangın başladı yangına müdahale edilirken bu sefer de Müftüler Mahallesi’nde başladı. Yangının çok farklı noktalarda çıkması sabotaj ihtimalini yükseltiyor.

* Yangınların biri söndürüldü diğer iki bölgede devam ediyor. Yangında yaklaşık 150 hektarlık alan etkilendi. 1’çocuk olmak üzere şu ana kadar 8 hafif yaralı var. Yerleşim yerleri ve okulların tahliyesi sürüyor.

Bakan Pakdemirli: Su atar uçağımızın su alma kapaklarından biri denizdeki yüksek dalga boyu nedeniyle kırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da çıkan orman yangınıyla ilgili, "Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 122 arazöz, 10 dozer iş makinesi ve 500 personel de biz sevk ettik ve çalışmalar devam ediyor. Ancak hava araçlarında rüzgar şartlarından dolayı aralıklı olarak müdahale yapılabildiğini söylemek isterim. Bugün maalesef uçağımızla ilgili bir kırım değil ama bir arıza yaşadık. Su atar uçağımızın su alma kapaklarından biri denizdeki yüksek dalga boyu nedeniyle kırıldı. Diğer uçağımız mümkün mertebe hava şartları müsait olduğu sürece çalışmalarına devam ediyor. İki köyün tahliyesini istedik" dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Manisa'nın Gördes ilçesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da çıkan orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede zorluklar yaşandığını belirten Pakdemirli, "Yangın çıkış saati 10.15 sıraları. Saat 10.20’de ilk müdahaleyi yaptık. Nemin yüzde 18 gibi düşük bir seviyede olması, sıcaklığın 30 derece üzerinde seyrediyor olması, rüzgarın da maalesef 70 kilometre süratle esiyor olması bu yangını tetikleyen ana unsurlardan biri olmuştur. Yangın aslında ana unsurları itibariyle meskul mahalde çıkmış olup orman Genel Müdürlüğü teşkilatımızın da söndürülmesi konusunda desteklediği bir yangın olarak başlamıştır. Tabi ki yangına 2 uçak, 4 helikopter, 122 arazöz, 10 dozer iş makinesi ve 500 personel de biz sevk ettik ve çalışmalar devam ediyor. Ancak hava araçlarında rüzgar şartlarından dolayı aralıklı olarak müdahale yapılabildiğini söylemek isterim" dedi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle helikopter bambilerinin kuyruğa kadar savrulduğunu, bu nedenle emniyetsiz uçuşların yaşanabildiğine dikkati çeken Bakan Pakdemirli, "Yangın bölgesindeki şiddetli rüzgar nedeniyle; emniyetsiz uçuşlara sebebiyet verebileceği için zaman zaman helikopterlerimiz yere iniyor. Bugün maalesef uçağımızla ilgili bir kırım değil ama bir arıza yaşadık. Su atar uçağımızın su alma kapaklarından bir denizdeki yüksek dalga boyu nedeniyle kırıldı. Diğer uçağımız mümkün mertebe hava şartları müsait olduğu sürece çalışmalarına devam ediyor. Ama bir uçağımızda maalesef böyle bir arıza yaşadık" dedi.

"Şiddetli rüzgar nedeniyle hava müdahalesi yapılamıyor"

Yangının ilerlediği iki köyde tahliye çalışmalarına başlandığını belirten Bakan Pakdemirli, "Şu an yangın, Nergizlik ve Kışlak köylerine doğru ilerliyor. Bu iki köyün tahliyesini istedik. Biraz önce de söylediğim gibi şiddetli rüzgar nedeniyle hava müdahalesi yapılamıyor. Yapıldığı dönemlerde de çok kısıtlı yapılabiliyor. Meskun mahalde, evlerde, iş yerlerinde ve araçlarda maalesef zararlar oluştu. Hasar tespit çalışmaları yapılacak. Ekiplerimizle en son 5 dakika önce görüştük, yangını bir noktada toplama üzerinde çalıştıkları eğer bunu yapabilirlerse hızlı bir şekilde kontrol altına alma çalışmalarını sürdüreceklerini söylediler" diye konuştu.