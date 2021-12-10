Bakan Pakdemirli duyurdu: 486 milyon TL'lik tarımsal destek ödemeleri başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “10 Aralık’tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 TL'lik tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak. Bu ödemelerle birlikte 2021 yılı desteklerinin yüzde 90’ını ödemiş olacağız” açıklamasını yaptı.

Tarımsal destek ödemeleri, bir yıl sonraki bütçeden ödeniyor. Yani 2020 yılına ait destek ödemeleri, 2021 yılı bütçesinden, 2021 yılına ait destek ödemeleri de 2022 yılı bütçesinden karşılanıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından; “2021 desteklerinin yüzde 90’ını ödemiş olacağız” açıklamasını yaptı. Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

“10 Aralık’tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 TL'lik tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak. Bu ödemelerle birlikte 2021 yılı desteklerinin yüzde 90’ını ödemiş olacağız. Buzağı Desteği kapsamında 426 milyon 130 bin TL. Malak desteği kapsamında 2 milyon 414 bin TL. Küçükbaş soy kütüğü desteği kapsamında 1 milyon 898 bin TL. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 52 milyon 414 bin TL. Bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi kapsamında 3 milyon 222 bin TL.”