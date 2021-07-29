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Bakan Pakdemirli'den Manavgat açıklaması: Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı

29 Temmuz 2021 00:21

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesinde farklı mahallerin kuzey kısmında çıkan orman yangınıyla ilgili, "Akşam saatlerinde 600 hektar demiştik. Bunun en az üç dört misline çıkacağını görüyoruz şimdiden" açıklamasını yaptı. Pakdemirli, "Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor" dedi. 

Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle: 

"Vatandaşlar genelde akrabalarına dağılmış durumdalar. Yani bir yerde kümelenmiş, Kızılay'ın AFAD'ın yardımını bekleyen bir vatandaş yok"

"Manavgat yangını kontrol altına alınmamakla beraber, fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi zorlaştırıyor"

Yangının çıkış nedeniyle ilgili kolluk kuvvetleri soruşturmalarını sürdürüyor, henüz netlik kazanan bir durum yok"

 

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