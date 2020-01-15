Bakan Pakdemirli’den Deniz Zeyrek’e yanıt: Korumalar karşı çıksa da eşimle arabaya atlayıp kahve içmeye gittik

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Adana Havalimanı’nda 30 koruma ile uçağa bindiği için eleştirdiği Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin kendisine verdiği yanıtı bugünkü köşesinde paylaştı. Pakdemirli, Zeyrek’e koruma meraklısı olmadığını söyledi. Pakdemirli, 13 korumasının olduğunu ve seyahatlerinde 6’sının kendisine eşlik ettiğini dile getirdi.

Zeyrek, “Oradaki bütün korumaların kendisine ait olduğunu düşünmemiştim zaten. Belli ki havalimanını dolduran korumaların bir bölümü eski bakanlar Lütfü Elvan ile Julide Sarıeroğlu'na aitti. Geri kalanı da Adana Valiliği tarafından görevlendirilmişti” düşüncesini dile getirdi.

Pakdemirli koruma tartışmasına ilişkin, “Yıllardır siyasetin içindeyim. Koruma meraklısı da değilim. Ankara'ya gelince, korumalar karşı çıksa da eşimle arabaya atlayıp kahve içmeye gittik” diye konuştu.

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