Bakan Pakdemirli: Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlerle bir oyun daha bozuldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlerle bir oyun daha bozuldu. Kısa zamanda olumlu sonuçlarını göreceğimiz ekonomik programın, tarım sektöründe de büyük faydasını göreceğiz. İhracat odaklı büyümede tarım ve gıda sektörümüz, zincirin en önemli halkalarından biri olacak. Ekonomik büyümenin en önemli gıdası tarım olacaktır. Bunu birlikte başaracağız." dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Selçuk Meslek Yüksekokulunda kurulan Efes Gıda Laboratuvarı'nın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni ekonomik tedbirlerin sonuçlarının tarımın girdi maliyetlerine de yansımaya başladığını söyledi.