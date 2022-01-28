Bakan Pakdemirli: Allah'a şükür, üreticilerimize sahada zarar edecek ürün bırakmamayı başardık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Allah'a şükür, 2021 yılı hasat dönemi de olmak kaydıyla üreticilerimize sahada zarar edecek ürün bırakmama gayretinde olduk ve bunu da başardık. 2022 yılında da bu yöndeki desteklemelerimiz artarak devam edecek, bütün gayretimiz bu yönde olacak." dedi.

Pakdemirli, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nu ziyaret ederek, kentte tarım ve orman alanında yapılan yatırımlara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Sinop Sektör Temsilcileri Toplantısı'na katılan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Covid-19 salgını sürecinin tüm dünyada gıda ve üretim sektöründe olumsuz tablolar yarattığını belirtti.

Türkiye olarak yaşanan olumsuzluklardan en az seviyede etkilenmek için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çaba sarf ettiklerini vurgulayan Pakdemirli, "Pandemi, kuraklık ve diğer etkenler bizlere yeni yeni normaller getirmeye başladı. Eskiden yapmış olduğumuz şekildeki işleri unutmaya başladık. Yani bu çiftçilikte, yetiştiricilik ve diğer alanlarda da böyle. Hakikaten bu yeni normallere kendimizi alıştırıyor olmamız lazım. Bunun yanında iklim değişikliği geliyor. Pandemi ve diğer yan etkenlerle ülkelerin kendi içlerine kapanması ve daha çok üretim gayretlerini sadece kendi içlerine yönlendirmesiyle farklı bir dünya ortaya çıktı. Tabii ki bununla birlikte gıda ve girdi fiyatlarında ciddi artış yaşandı. İnşallah pandeminin ülkemizi ve dünyayı terk etmesiyle biraz rahatlama bekliyoruz." diye konuştu.

"Üreticilerimize sahada zarar edecek ürün bırakmama gayretinde olduk ve bunu da başardık"

Pakdemirli, salgın sona erse dahi iklim değişikliği sorununun süreceğine işaret ederek şunları söyledi:

"En nihayetinde iklim değişikliği ile üretimdeki azalmalar, her zaman ülkemizin ve dünyanın gündeminde olacak. Diyeceksiniz, dünyada artan gıda fiyatları bizi neden ilgilendiriyor? Bir ülke eğer ithalata ve ihracata açıksa, yani kapıları açıksa, özellikle Küba değilse, fiyatlar dünya fiyatlarına yakın sürüyor. Bunun üretici açısından avantajları olduğu gibi girdi maliyetleri açısından dezavantajları var. Allah'a şükür, biz 2021 yılı hasat dönemi de olmak kaydıyla üreticilerimize sahada zarar edecek ürün bırakmama gayretinde olduk ve bunu da başardık. 2022 yılında da bu yöndeki desteklemelerimiz artarak devam edecek inşallah. Bütün gayretimiz bu yönde olacak."

"Türkiye kendi kendine yüzde 130 yeterli bir ülkedir"

Pakdemirli, son 20 yılda afetlerin ardından yaraların sarılması konusunda ciddi aşama kaydedildiğine dikkati çekti.

Bitkisel ve hayvansal üretimde Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Türkiye, sebzede Avrupa Birliği'nde birinci, dünyada dördüncü. Yine meyvede Avrupa Birliği'nde birinci, dünyada altınca sıradayız. Hayvancılıkta büyükbaş son 3 senede yüzde 6,5 artarak 18,3 milyon, küçükbaş ise yüzde 24,5 artarak 58 milyona geldi. 2021'de büyükbaşta Avrupa'da birinci sıraya geldik. Küçükbaşta zaten birinci sıradaydık, bu sıralamamızı devam ettirdik. İhracatımız 2021 yılında yüzde 21 arttı, 22,3 milyar dolara geldi. Dış ticarette 6,7 milyar dolar fazlamız var. Yani bunun anlamı şu; Türkiye kendi kendine yüzde 130 yeterli bir ülkedir."

"Sertifikalı fidan ve kırsal kalkınma yatırımlarına destek ödemeleri başlıyor"

Sinop'ta yapılacak yatırımlara değinen Pakdemirli, "Sinop, Türk somonunun üretim merkezi olacak. Bu alanda özel sektör tarafından Sinop'a 2022 yılında 150 milyon dolar yatırım yapılacak. Bu yatırımlardan her yıl ortalama 200 milyon dolar ciro sağlanacak. 2023'e kadar en az 1100 istihdam Sinop ile buluşacak. Ayrıca kıyı balıkçı desteğimizi de nisan ayında ödemiş olacağız. Bal ve kestane ormanları, sulama projelerimiz yine artarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, üreticilere müjde vermek istediğini dile getirerek, "Bugün itibarıyla sertifikalı fidan kullanım desteği kapsamında 622 kişiye 2 milyon 497 bin 567 lira, kırsal kalkınma yatırımlarını desteklenmesi kapsamında 12 kişiye 8 milyon 158 bin 606 lira olmak üzere toplamda 634 kişiye 10 milyon 656 bin 173 lira destekleme ödemesini yapıyoruz." dedi. (AA)