Bakan Pakdemirli açıkladı: 2020 yılında 3 bin 399 orman yangınında 20 bin 971 hektar orman alanı zarar gördü

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılında ülkemizde meydana gelen 3 bin 399 orman yangınında 20 bin 971 hektar orman alanının zarar gördüğünü açıkladı. Pakdemirli, orman yangınlarında 6 idari helikopter, 2 amfibik uçak ve 27 yangın söndürme helikopterinin orman yangınlarına müdahalede görev aldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, orman yangınları ile ilgili soru önergesine yanıt verdi. Pakdemirli, yanıtında şu değerlendirmeleri yaptı:

“Ülkemizde 2020 yılında 3.399 adet orman yangını meydana gelmiştir. 2020 yılında çıkan yangınlarda 20.971 hektar orman alanı zarar görmüştür. 2020 yılında 6 idari helikopter, 2 amfıbik uçak ve 27 yangın söndürme helikopteri orman yangınlarıyla mücadelede görev yapmıştır.”

Bakanlık tarafından alınmış herhangi bir uçak olmadığını belirten Bakan Pakdemirli, “Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan uçaklardan kiralama yöntemiyle hizmet alınmaktadır” dedi.

Pakdemirli, Gürer’in “Türk Hava Kurumu’na ait olan, 9 adet Bombardier CL-215 model yangın söndürme uçağının olmasına rağmen, Rusya’dan yangın söndürme uçağı alınmasının nedeni nedir?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“CL-215 tipi uçaklar eski teknoloji, piston motorlu verimi düşük uçaklardır. Piston motorlu uçakların kullanmış olduğu yakıttan dolayı (piston motorlu uçakların kullanmış olduğu avgas yakıtı havaalanında bulunmamaktadır) sıklıkla ikmal sorunları ile karşılaşılmaktadır. Bu uçaklar yangınlarda etkili ve verimli olarak çalıştırılamadığından dolayı yangınlara müdahalede zafiyet oluşturmaktadır. Bu sebeplerle son yıllarda yangınlara daha etkili şekilde müdahale edilebilen Turboprop veya Turbofan motorlu uçaklar kullanılmaktadır.”

Pakdemirli, bakanlık tarafından ihtiyaç duyulması halinde yeni helikopter ve uçak kiralaması yapılabileceğini fakat şu aşamada böyle bir durum olmadığını da dile getirdi.

Gürer: Bakanlık hazırlıklı olmalıdır

CHP’li Gürer, Bakan Pakdemirli’nin yanıtını şöyle değerlendirdi:

“Her orman yangını binlerce yetişmiş ağacı yok ederken doğa ve doğal dengeyi bozmaktadır. Orman yangınları birden çok nedenden çıkmaktadır. En aza indirmek kamunun sorumluluğudur. Bakanlık liyakat ve deneyimi önceleyen kadrolarla dünde yaşanmış eksiklikleri de doğru değerlendirip geleceğe en iyi sonuç verecek düzenlemeleri saptayıp hazırlıklı olmalıdır. Yangın başladığında söndürmek genişlemesine göre daha kolay olacağı için erken mücadele önlem takip denetim müdahale sistemleri tüm baştan yeniden ele alıp planlamalıdır. Orman yangınlarının yaşanmaması için çalışmalarda işin uzmanı herkesin görüş ve önerisi de dikkate alınmalıdır."