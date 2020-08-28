Bakan Pakdemirli: 68 projeye 71 milyon lira hibe veriyoruz, Giresun'da büyükbaş, küçükbaş ve kanatlılarda hasarın tamamını ödeyeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal kalkınma desteği kapsamında 68 projeye 71 milyon lira hibe verileceğini açıkladı.

IPARD-2 Kırsal Kalkınma Destekleri konusunda bilgi veren Bakan Pakdemirli, "IPARD-2 Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 68 projeye 71 milyon lira hibe veriyoruz. Bu projelerin dağılımı ise 29'u süt işleme, 13 kırmızı et işleme, 4 kanatlı et işleme ve 22 meyve sebze işleme tesisidir" diye konuştu.

Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlılarda hasarın tamamını ödüyor olacağız

Giresun’da sel felaketinde hasar gören Espiye’nin Ericek köyüne giden Pakdemirli, "Şu an bölgemizde ulaşımı böyle olan köylerimiz var. Şu ana kadar 5 gün geçmiş olmasına rağmen 360 kilometreye yakın köy yollarında düzenleme yaptık. Bu köyün ilçeyle olan bağlantısını bir an evvel sağlamak üzere buradayız. Bugün iş makinalarımız geliyor, tahmin ediyorum birkaç güne kadar bu köyün bağlantılarını tamamlamış olacağız” dedi.

Tarımda hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Pakdemirli, "Hayvansal hasarlarda yani büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan ve arı kovanları teleflerinde gerekse de tarımsal üretim olan fındıkta özellikle afetten zarar görmüş köylerimizde bu hasarların karşılanması noktasında büyük bir gayret içinde olacağız. Özellikle büyükbaş, küçükbaş ve kanatlılarda hasarın tamamını ödüyor olacağız" bilgisini verdi.