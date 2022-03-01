Bakan Pakdemirli: 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele için 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edileceğini açıkladı.

Bakan Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarıyla kahramanca mücadele eden ekibimizin gücüne güç katmak için 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. Yangın işçilerimizin çalışma sürelerini de bu yıl 4 ay uzatarak 10 aya çıkarıyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)