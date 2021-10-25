Bakan Pakdemirli 4 gün sürecek denetimleri duyurdu: Üretim ile kafe ve lokanta gibi tüketim noktalarını kapsıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üretim noktaları, satış noktaları ve toplu tüketim noktalarını kapsayan, 7 bin 300 personelle 81 ilde 4 gün boyunca sürecek Gıda Denetimi Seferberliği’nin başladığını duyurdu.

81 ilde 4 gün boyunca sürecek Gıda Denetimi Seferberliği’ni Bakan Yardımcıları; Ayşe Ayşin Işıkgece, Fatih Metin, Mehmet Hadi Tunç ve Akif Özkaldı’nin çeşitli illerden katılımı ile yapılacağı bilgisini verirken, denetim sonuçlarının kamuoyuna şeffaf bir şekilde yansıtılacağını dile getirdi.

“Toplamda 7 bin 300 kontrol personelimiz ve güçlü altyapımızla denetimlere devam ediyoruz”

Bakan Pakdemirli, basın toplantısının amacının gıda güvenirliğinden sorumlu tek bakanlık olarak tüketici sağlığını en üst düzeyde tutmak maksadıyla gıda denetim seferberliği başlattıklarının duyurulması olduğunu belirterek, “Bizim denetimlerimiz normalde 365 gün sürüyor. 365 gün süren denetimlerimizin haricinde zaman zaman kampanyalar yapıyoruz. Toplamda 7 bin 300 kontrol personelimiz ve güçlü altyapımızla bu denetimlere devam ediyoruz” dedi.

“Denetimlerimiz hem üretim noktaları hem satış noktaları hem de toplu tüketim noktalarını kapsıyor”

Bakan Pakdemirli, Türkiye’de 41 kamu ve 104 özel laboratuvar olduğunu hatırlatarak, “Bu denetimlerimizde de kapsamımız hem üretim noktaları hem satış noktaları hem de restoran, lokanta, kafe benzeri toplu tüketim noktalarını kapsıyor. 720 bin tane kayıtlı gıda işletmesi var. Biz bu gıda işletmelerinin hepsi kayıt altında hepsi de bir şekilde kontrol altında. 2019 yılında 1 milyon 216 bin denetim yaptık bu personelle. Ama şunu da unutmayalım pandemi döneminde de bu denetimlerimizi artırarak devam ettik. 2020 yılında 1 milyon 357 bin denetim yaptık” diye konuştu.

“Sonuçları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız”

"Denetimler böyle seferberlik şeklinde mi olur?" eleştirilerinin yapılmaması gerektiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, “Denetimlerimiz zaten 365 gün devam ediyor. Ama burada farkındalık kamuoyu ve işletmeleri bilgilendirme, onlara rehberlik etme maksadıyla kampanyalı denetimlerimize de devam ediyoruz. 25-28 Ekim arasında bu denetimlerimiz sürecek. 4 gün boyunca 81 ilde 7 bin 300 gıda denetçimizle bu denetimleri icra ediyor olacağız. Sonuçları da şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıyor olacağız. Sonuçlar ne çıktı, bulgularımız şunlar, eksikler bunlar, alacağımız tedbirler bunlar şeklinde kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacağız” dedi.