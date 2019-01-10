Bakan Pakdemirli: 19 ilde kenevir üretimine izin veriyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 19 ilde kenevir üretimine izin verdiklerini belirterek "Cumhurbaşkanımız kenevir üretimiyle ilgili önemli konulardan bahsetti. Kenevir üretimini artırmak için çalışmalar yapacağız. Bakanlık olarak şu anda 19 ilde kenevir üretimine izin veriyoruz" dedi.

Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Türkiye'de Tarım Öğreniminin 173. Yıl Dönümü' programında konuşan Bekir Pakdemirli, tarımsal mekanizasyon gibi alanlarda geleceğin yakalanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu kenevir üretimine değinen Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Dün Sayın Cumhurbaşkanımız kenevir üretimi ile ilgili çok önemli konulardan bahsetti. Biz önümüzdeki süreçte kenevir üretimini artırmak için çalışmalar yapacağız. Bakanlık olarak şu anda 19 ilde kenevir üretimine izin veriyoruz. Ticari faaliyetin arz ve talebine göre, lokasyonları da büyüteceğiz. Ayrıca bakanlığımıza bağlı Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle bir araştırma projesi de yürütülüyor. Önümüzdeki dönemde, ekolojik olarak kenevir üretiminin yapılacağı yeni yerlere izin vereceğiz. Araştırma projemizin çıktılarını da hem üreticilerimiz hem sektörümüz hem de tüm paydaşlarla paylaşacağız. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bu hususta göstermiş olduğu vizyon ve duyarlılıktan dolayı özellikle teşekkür ediyoruz."