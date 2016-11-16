Bakan Özoğuz tartışmaların odağında

Almanya'nın Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, "Gerçek Din" adlı Selefi oluşuma düzenlenen geniş çaplı operasyondan sonra Alman televizyonu Phoenix'te yaptığı açıklamada son dönemlerde İslamcı gruplara karşı yoğunlaşan operasyonların "ölçülü bir çerçevede yürütülmesi gerektiğini" vurguladı. Bakan Özoğuz, aksi takdirde bu girişimlerin "camilere keyfi müdahale" olarak algılanabileceğini söyledi.

‘'Özoğuz bizi sırtımızdan vurdu''

Özoğuz'un söz konusu ifadeleri Hristiyan Birlik parti çevrelerinden büyük tepki gördü. Hristiyan Birlik Partisi (CDU) Genel Sekreteri Peter Tauber konuyla ilgili Bild gazetesine verdiği demeçte, "İslamcılara karşı ölçülülük değil, yasaların en sert biçimde uygulanmasının" gerekli olduğunu söyledi. Tauber, "Özoğuz yürüttükleri mükemmel çalışma için güvenlik birimlerimize teşekkür edeceği yerde onlara bir darbe vuruyor" ifadelerini kullandı.

Bavyera Eyaleti'nin Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili İçişleri Bakanı Joachim Herrmann da Sosyal Demokrat Partili bakanın uyarısının tamamen yanlış olduğunu söyleyerek, "Söz konusu birimlerin keyfi hareket ettiğini ima etmek dahi güvenliğimizi temin edenlere karşı büyük bir itimatsızlık yaratıyor" diye konuştu.

Bakanın açıklamaları polis sendikası tarafından da sert bir biçimde eleştirildi. Sendika başkanı Rainer Wendt, Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, "Bu kadının İçişleri Bakanını ve güvenlik birimlerini nasıl sırtından vurduğu inanılmaz" diye konuştu ve ekledi: "Özoğuz, keyfilikten söz ediyor, ben şimdiye kadar böyle bir şey duymadım."

"Operasyonlar tek başına radikalleşmeyi engelleyemez"

Bakan Özoğuz, gelen tepkiler üzerine yanlış anlaşılmak istemediğinin altını çizerek, "Güvenlik birimlerimizin çalışmalarına itimadım tam, radikal Selefizme indirilen her darbe dini radikalizmle mücadele açısından önemli'' dese de bu operasyonların yine de tek başına yeterli olmadığını bir kez daha vurguladı. Özoğuz, ''Operasyonlar gençlerin radikalleşmesini tek başına engelleyemez, bunun önüne geçmek için daha kapsamlı çalışmalar gerekli. İslamcılara karşı mücadele ancak Müslümanlarla ortak yürütülürse başarılı olur" ifadelerini kullandı.

Son olarak Kuzey Ren Vestfalya, Hessen ve Hamburg'ta ağırlıkta olmak üzere Almanya'nın 10 eyaletinde "Gerçek Din" isimli İslamcı gruba yönelik operasyonlar düzenlenmiş, yaklaşık 200 eve ve bazı camilere bu operasyon kapsamında baskın yapılmıştı. İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, terör örgütlerine katkıda bulunduğu yönündeki kanıtlar nedeniyle Selefi grubun Almanya'daki faaliyetlerinin yasaklandığını duyurmuştu.

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epd/dpa, SÖ/BÖ