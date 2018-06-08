Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması: Orta, üst sınıfa hitap edeceğiz

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobille ilgili olarak açıklama yaptı. Özlü, "Projenin temel parametreleri ortaya çıktı. 3,2 milyar avroluk bir yatırım yapacağız. 200 bin araç üretim kapasitesine ulaşacak bir tesis olacak. 5 model araç olacak" dedi.

Özlü yerli aracın emsallerinden yüzde 5 ucuz olmasını hedeflediklerini söyleyerek, "Orta, üst sınıfa hitap edeceğiz" diye konuştu.

Özlü, "Uzun vadede yaklaşık 50 milyar avroluk gayri safi milli hasılaya katkı sağlayacak bir proje. Bu projede doğrudan 4 bin, dolaylı olarak 20 bin istihdam sağlayacağız." diye konuştu.

'Orta, üst sınıfa hitap edeceğiz" diyen Özlü, şunları söyledi:

"Ne çok lüks ne çok alt gruba hitap edecek. Daha çok B ve C segmentinde bir araç düşünüyoruz. Emsallerinden daha ucuz olacak. Emsallerinden en az yüzde 5 daha ucuz olmasını hedefliyoruz. Emsallerinden daha kaliteli bir araç yapmayı hedefliyoruz."

Bakan Faruk Özlü, "TÜBİTAK bünyesinde insansı robot çalışmasına başladık. ASİMO'dan daha iyi bir robot olacak." dedi.