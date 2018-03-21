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BAKAN ÖZLÜ'DEN YERLİ OTOMOBİL AÇIKLAMASI

*"CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz

21 Mart 2018 15:33

*\"CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlamayı planlıyoruz\"


Haber: Gülseli KENARLI –  Harun UYANIK / İSTANBUL DHA
Bilim  Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Bir CEO  ataması yapacağız. Bir de şirket kuracağız. CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlamayı planlıyoruz\"
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Bakan Faruk Özlü toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YERLİ OTOMOBİL İÇİN ŞİRKET GELECEK AY KURULACAK
Bakan Özlü bir gazetecinin yerli otomobilde gelinen son noktanın ne olduğunu sorması üzerine şunları kaydetti:
\"Yerli otomobilde teknik ve mali analiz çalışması bitmek üzere. Bir CEO ataması yapacağız. Bir de şirket kuracağız. CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlamayı planlıyoruz\"

“HESAPLAMA YÖNTEMLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARINDA OLACAK\"
Bakan Özlü, Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) sanayi üretim endeksi hesaplamalarında değişiklik yapmasının nedeninin sorulması üzerine, “Onu TÜİK’e sorsanız daha iyi. TÜİK hesaplama yöntemini Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getiriyor.  Hesaplama yöntemlerimiz Avrupa Birliği standartlarında olacak\" dedi.

BÜYÜME TAHMİNİ
Bakan Özlü, 2018 yılı büyüme tahmini ve sanayide ne gibi gelişmelerin olacağının sorulması üzerine, “2018’de büyüme devam edecek. Orta vadeli planda bir büyüme hedefimiz var. Ama 2018 için de bunun üzerinde bir büyüme bekliyoruz\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
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- Özlü\'nün soruları yanıtlaması
 

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