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Bakan Özlü: Yerli otomobil için 22 ilden yer konusunda talep var

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilin üretilmesi için şirketleşme ve CEO atama aşamasında olduklarını belirterek, "22 ilden yer konusunda talepler var

10 Şubat 2018 16:24

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilin üretilmesi için şirketleşme ve CEO atama aşamasında olduklarını belirterek, \"22 ilden yer konusunda talepler var. Bu talepler önümüzdeki 1.5-2 yıl içinde değerlendirilecek\" dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Fizik, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi\'nin açılışına katıldı. Bakan Özlü, Düzce\'ye yapılması planlanan yatırımlarla ilgili bilgiler vererek, \"Düzce\'ye 4 büyük yatırım getireceğiz. Bunlardan birisinin ön imzası yapıldı. Gıda sanayi ile ilgili yaklaşık bin kişinin çalışacağı Türkiye\'nin en meşhur gıda fabrikalarından birisi Düzce\'ye gelecek. İkinci büyük yatırım ise mobilya sektöründe olacak. Büyük bir mobilya fabrikası ile anlaştık. Yurt dışına ihracat yapan çok tanınmış bir firma Düzce\'ye gelecek. Üçüncüsü ise elektrikli ev aletleri firması. Onlarla da görüşmelerimiz sürüyor. Dördüncü olarak da büyük bir metalürji fabrikasını Düzce\'ye getireceğiz\" dedi.
Bakan Özlü, yerli otomobille ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, \"Şirketleşme ve bir CEO atama aşamasındayız. Yer konusunda yapılmış hiçbir çalışma yok. 22 ilden yer konusunda talepler var. Bu talepler önümüzdeki 1.5-2 yıl içinde değerlendirilecek\" diye konuştu.

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