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Bakan Özlü: Yerli ilaç sanayinin de babayiğitleri çıkacaktır

"Biz Türkiye olarak ilaçta dışa bağımlılığı aşabileceğimize kesin olarak inanıyoruz"

26 Nisan 2018 14:21

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı kapsamında, 'Türkiye Sağlık Sanayi Zirvesi'ne katıldı.

İlaçta dışa bağımlılığın aşılması gerektiğini belirterek, yerli otomobil örneği veren Bakan Faruk Özlü, "Yeni babayiğitler çıkacaktır" dedi.

Yerli ilaç çağrısı yapan Özlü, şunları söyledi:

"Biz Türkiye olarak ilaçta dışa bağımlılığı aşabileceğimize kesin olarak inanıyoruz. Nasıl ki yerli otomobil için babayiğitler ortaya çıktıysa, yerli ilaç sanayinin de babayiğitleri bu büyük hamle için ortaya çıkacaklar ve gereğini yapacaklardır."

 

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