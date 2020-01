Bakan Özlü: Van'ın potansiyelini keşfetmemiz lazım

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Van\'da ziyaret ve incelemelerde bulundu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'ni (YYÜ) de ziyaret eden Bakan Özlü, Türkiye’nin her ilinin bir marka olduğunu belirterek, \"Herşey keşfetmekle başlar. Van\'ın potansiyelini keşfetmek durumundayız\" dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van\'a gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü; AK Parti Van milletvekilleri Beşir Atalay ve Burhan Kayatürk, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç, Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve bazı kurum ve kuruluş temsilcileri ile birlikte ilk olarak YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal\'ı ziyaret etti. YYÜ Senato Salonu\'nda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Özlü, 1982 yılında kurulan üniversitenin Van\'a ve Türkiye\'ye büyük değerler kazandırdığını, Van\'la bütünleşerek her geçen yıl daha da büyüdüğünü söyledi. YYÜ\'nün 14 fakülte, 4 enstitü, 11 meslek yüksekokulu ve 19 uygulama ve araştırma merkezi ile önemli bir bilim merkezi olduğunu ve çok önemli gördükleri teknokenti de bünyesinde barındırdığını ifade eden Özlü, \"Van, teknoloji geliştirme bölgesinde yaklaşık 30 firma faaliyet gösteriyor. Üniversite ile bilimi buluşturan bu bölgeler, Türk sanayisinin geliştirilmesinde çok önemli bir misyonu yerine getiriyorlar. Teknoloji geliştirme bölgelerimiz sayesinde, teknolojik ürün ihracatımızın katlanarak artacağına olan inancımız tamdır\" diye konuştu.

Türkiye\'nin yüksek teknoloji ile büyüyebildiğine dikkat çeken Bakan Özlü, \"Yüksek teknolojili ürünleri geliştirmeye yönelik atılacak her adım, bizim için son derece önemlidir. Özellikle KOBİ\'lerimizin Ar-Ge ve inovasyon konularındaki açığını kapatmak durumundayız. Teknoloji geliştirme bölgeleri, KOBİ\'lerin bu açığını kapatmak için önemli görevler üstleniyorlar. Hükümetimizin ve bakanlığımızın ürettiği bütün projeler, teşvikler ve uygulamalar topyekûn kalkınma hedefimize yöneliktir. Bu nedenle büyümenin lokomotifi olarak gördüğümüz sanayinin her ilimizde gelişmesi gerekmektedir. Sanayi ve teknoloji ile desteklenmeyen sektörlerin büyümesi mümkün değildir\" dedi.

Türkiye\'nin her ilinin bir marka olduğunu vurgulayan Bakan Faruk Özlü, \"Bu markaları katma değere dönüştürmek için çabalıyoruz. Bu vesileyle tüm yatırımcılara, girişimcilere sesleniyorum. Van\'daki girişim ruhuna destek olunuz. Her şey keşfetmekle başlar. Van\'ın potansiyelini keşfetmek durumundayız\" ifadelerini kullandı.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ise bölge için önemli hizmetler üreten bir üniversite olduklarını söyledi. Prof. Dr. Battal, \"Önemli bilimsel araştırma ve inceleme açısından Türkiye\'deki üniversiteler arasında iyi bir yerdeyiz. Ayrıca yurt dışında da açılan bir üniversiteyiz. Yaklaşık 25 ülkeden öğrencilerimiz var. Üniversitemizde sanayi ile ilgilenen ekibimiz var. Bizler kampüse hapsolmuş bir üniversite değiliz. Kurum ve kuruluşlarla, STK\'larla, OSB ve vatandaşla çok iyi ilişkiler kurmuş durumdayız\" dedi. YYÜ Teknokenti\'nin artık uluslararası bir ölçek haline geldiğini de anlatan Rektör Battal, bilim merkezinin açılması konusunda destek aldıklarını, Teknokent\'in alt yapı ve çevre düzenlemesi için de destek beklediklerini söyledi.

Daha sonra beraberindekilerle önce Teknokent’i ziyaret eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, burada yapılan çalışmalar hakkında Rektör Peyami Battal ve Teknokent Müdürü Necat Görentaş\'tan brifing aldı. Ardından Van OSB\'de faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında incelemelerde bulunan Bakan Özlü, burada da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



