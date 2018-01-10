Bakan Özlü: Türkiye'yi bilim merkezi ve teknoloji üssü yapmaya kararlıyız

Gül KABA, Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, (DHA) - BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, \"Bakanlık ve hükümet olarak Türkiye\'yi bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi yapmaya kararlıyız. Bu hedefimiz tamamen milli ve yerli alt yapımızla, gücümüzle ve inancımızla gerçekleşecektir\" dedi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi\'nin \'Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri\' ile \'Adli Bilimler\' Laboratuarları\'nın açılışı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü tarafından yapıldı. Açılışta konuşan Özlü, “Bakanlık ve hükümet olarak Türkiye\'yi bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi yapmaya kararlıyız. Bu hedefimiz tamamen milli ve yerli alt yapımızla, gücümüzle ve inancımızla gerçekleşecektir. 2017 yılı bilimin, teknolojinin ve üretimin yerli ve milli temellere dayandırılması için önemli mesafeler kat ettiğimiz bir yıl oldu. Bu yıl da her alanda milli ve yerli üretim için seferber olacağımız yıl olacak\" diye konuştu.

Açılışa, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün yanı sıra, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Başkan Vekili Alev Ofluoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

\"ÜNİVERSİTELERİN BİLİMSEL KAPASİTELERİNİ GENİŞLETMELERİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ\"

Türkiye\'deki bütün eğitim kurumlarının, üniversitelerin bilgi üretmesini istediklerini vurgulayan Özlü, \"Bu çerçevede üniversitelerin bilimsel kapasitelerini genişletmelerine büyük önem veriyoruz. Temel hedefimiz değer odaklı üniversite ve eğitim olmalıdır. Bilimde, teknolojide, sanatta, kültürde ve sanayide ortak değerlerimiz millilik ve yerliliktir. Bu slogan değildir, slogan olmadığının göstergesi bizzat yaptıklarımız, programlarımız ve o programlarda ortaya koyduğumuz önceliklerimizdir. İddiamızı icraatlarımızla ortaya döktük. Milli ve yerli duruşumuzu tek istikamet olarak tespit ettik\" şeklinde konuştu.

\"2018 YILI TEKNOLOJİDE MİLLİ VE YERLİ DÖNÜŞÜM YILIDIR\"

2018 yılının teknolojide milli ve yerli dönüşüm yılı olduğunu dile getiren Özlü, \"Bu anlamda Ar-Ge\'ye, tasarıma, teknoloji geliştirme bölgelerine ciddi yatırımlar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bilim ve teknolojiyle büyümek isteyen işletmeler için imkânlarımızı seferber ediyoruz ve devam edeceğiz\" dedi.

\"İHRACATTA 170 MİLYAR DOLAR RAKAMINA ULAŞACAĞIZ\"

KOSGEB aracılığıyla son 10 yılda 762 bin işletmeye 4 milyar 800 milyon lira kredi ve yatırım desteği verdiklerini söyleyen Özlü, \"2018 yılında da bu yatırım ve destekler devam edecek. Bu yıl bunların meyvelerini toplayacağımız yıl olacak. Rehavete kapılmadan ihracatımız istikrarlı bir şekilde artırarak Başbakanımız Binali Yıldırım\'ın ifade ettiği gibi 170 milyar dolar rakamına ulaşacağız\" diye konuştu.

\"ÜNİVERSİTELER DEĞER ÜRETEN YERLERDİR\"

Açılışta konuşan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ise değer üreten üniversite olmak istediklerini vurgulayarak şunları söyledi:

\"Biz değer üreten üniversite olmak istiyoruz. İddiamız budur üniversite olmak iddia işidir, sabır işidir, titizlik işidir. Öncelikle olmaya karar verme işidir. Ve biz aynı zamanda bir vakıf üniversitesi de olmak istiyoruz. Bu işin hayrını, ulviyetini tadarak bu işi yerleştirmek istiyoruz. Sevgili gençlerimiz bize güvenerek buradalar. Üniversiteler değer üreten yerlerdir. Ürettiği değerlerin aslında evrensel havuza değer taşıyan bunu kendi milletiyle toprağıyla hem hal kılarak başarabilen yerlerdir. Bilgiyi üretendir ama yetmez. Üniversiteler bilgiyi bilince dönüştüren yerlerdir. Biz bu bilinçle İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi\'ni yükseltmek, büyütmek ve gerçek anlamda bir üniversite kimliği ile buluşturmak istiyoruz.\"

\"ÖĞRENCİLERİMİZ DE PROJELER HAZIRLAYACAK\"

Öğrencileri bu işin öznesi yapacaklarını söyleyen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, \"Öğrencilerimiz de projeler hazırlayacak. Nitekim TÜBİTAK destekli, üniversitemizin yeni dönem öz kaynaklarıyla destekli üniversite öğrencilerimizin projelerini de devreye soktuk. Dolayısıyla üniversitelerin bu değerlerle buluşarak ilerlemesi bizim için önemli\" dedi.

ADLİ BİLİMLER LABORATUVARI

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı bünyesinde oluşturulan Adli Bilimler Laboratuvarı\'nda her tür biyolojik örnekten DNA incelemeleri gerçekleştirebilecek. Özellikle kimliklendirme çalışmaları ve cinsel suçlar konularında adli deliller incelenerek Türkiye ve yurtdışında bulunan güvenlik teşkilatlarına, yargı mensuplarına, savcılıklara, özel kişi ve kuruluşlara hizmet verebilecek. Biyolojik örneklerden DNA incelemeleri de gerçekleştirilecek.

YAŞAM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI

‘Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Laboratuvarı’ hücre kültürü laboratuvarı, Mikroorganizma (küf, maya, bakteri) laboratuvarı ve DNA dizileme laboratuvarı olmak üzere üç ayrı bölümden oluşuyor. Laboratuvarda, yaşam bilimleri ile ilişkili olan tüm bilim dallarının (Tıp, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomedikal Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Eczacılık) projeleri çalışılacak.

İnsan hastalıklarının moleküler mekanizmasının aydınlatılması ve hastalığın tanısıyla ilgili moleküler markırların geliştirilmesi, İnsan-mikrop ilişkisi, Antibiyotik direnç mekanizması, Çeşitli etken maddelerin model organizma, kanser ve sağlıklı hücre hatları üzerine olan etkileri ve toksisitesi üzerine çalışmalar yürütülecek.

Konuşmaların ardından Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Laboratuvarı ile Adli Bilimler Laboratuvarlarının açılışı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından kurdele kesilerek yapıldı.

(FOTOĞRAF-VİDEO)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü kürsü konuşması

- Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğu kürsü konuşması

- Açılıştan detay görüntüler