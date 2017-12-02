Bakan Özlü: Otomotiv Test Merkezi'nde askeri araçların da testleri yapılabilecek

Gürkan DURAL-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Bursa\'nın Yenişehir ilçesindeki Otomotiv Test Merkezi için yalnızca sivil değil, askeri araçların da testlerini yapabilecek bir kapasite oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Hafta sonu mesailerini Bursa\'da geçiren Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, kentte birtakım temaslarda bulundu. İlk durağı valilik olan Bakan Özlü, daha sonra AK Parti Bursa İl Başkanlığı binasına geçerek burada Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Bugün yapılacak ziyaretlerle ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, hem yatırımları hem ticaret hacmi hem de ülke ekonomisine ihracat anlamında sunduğu katkılar ve sanayi altyapısıyla Bursa\'nın, herkesin ortak paydası olduğunu söyledi.

Amaçlarının bundan sonraki süreçte Bursa\'nın hem ülke ekonomisine katkı hem de gelişimci ruh taşıyan girişimcilere yön vermesi olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \"Onlara yol haritası çizmek, taleplerini yerine getirmek amacımız. Dolayısıyla hem hükümetimiz hem bakanımız Bursa\'ya çok büyük bir ilgi ve alaka gösteriyor. Göreceksiniz, önümüzdeki birkaç yıl, özellikle 2023 hedefleri bakımından, Bursa, Türkiye\'ye damgasına vuracak bir şehrimiz olmaya devam edecek. Bütün çabamız Bursa\'mızın bütün imkanlarını bir araya getirerek, her şeyiyle beraber \'Bursa büyürse Türkiye büyür\' mottosundan hareketle çalışmalarımızı yürütmek\" ifadelerini kullandı.

YERLİ OTOMOBİLDE TASARIM VE SERİ ÜRETİM

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ise bir sanayi bakanının sanayi şehrine sık gelmesi kadar doğal bir şey olmadığını söyledi. Bakan Özlü, şunları kaydetti:

\"Bugün inşallah Bursa için güzel haberler vereceğiz. 2 Kasım tarihinde Türkiye\'nin otomobili projesinin ortak girişim grubuyla imza attık ve resmi süreci başlamış oldu. Tasarım ve seri üretim olmak üzere bir projeyi yürütüyoruz. Bu projeyle birlikte eş zamanlı olarak, tasarımla eş zamanlı bir şekilde test merkezlerinin faaliyetlerinin yürütülmesi gerekir. Yenişehir\'de kurulacak olan otomotiv test merkezinde geçen hafta içinde uzlaşma sağlandı. Yenişehir\'de atılacak olan imza ile otomotiv test merkezinin projelendirmesi ve inşasıyla ilgili süreci başlatmış olacağız.\"

\"BURSA\'DA BÜTÜN YATIRIMLARI DESTEKLEYECEĞİZ\"

Bursa\'nın çok ciddi yan sanayisi olan bir büyükşehir olduğunu vurgulayan Bakan Faruk Özlü, \"Bursa bizim bakanlığımızın en çok ilgilendiği, önem verdiği şehirlerimizden birisidir. Milletvekili olduğum dönemde en yakın arkadaşlarım Bursa milletvekilleriydi. Bu test merkezinde askeri araçların da testlerini yapabilecek bir kapasite oluşturmayı hedefliyoruz. Sürecin ilk aşaması, projenin tamamının yapılmasıdır. Bugün inşallah bu bilgileri paylaşacağız. Teknosab da son derece önemli bir proje. Bakanlık olarak Bursa\'da yapılacak olan bütün yatırımları destekleyeceğiz. Teknosab da bunlardan biridir\" diye konuştu.

Çavuşoğlu ve Özlü daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi\'ne geçerek, Başkan Alinur Aktaş\'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



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