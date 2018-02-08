Bakan Özlü: İzmir, dünyanın önde gelen marka kentlerinden olmayı başardı (3)

MANİSA\'DA KLİMA FABRİKASI AÇTI

İzmir\'i ziyaret eden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, programı kapsamında Manisa\'ya geçti. Japon Mitsubishi Elekctric firmasının Manisa Organize Sanayi Bölgesi\'nde (OSB) faaliyet gösterecek, ev tipi klima fabrikasının açılışını yaptı. 382.5 milyon lira sermayeyle hayata geçirilen yeni fabrika, Mitsubishi Electric\'in Avrupa\'daki ilk ev tipi klima fabrikası oldu. Bakan Özlü\'nün yanı sıra Japonya\'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, Mitsubishi Electric Corporation Başkanı ve CEO\'su Masaki Sakuyama, Mitsubishi Electric Corporation Başkan Yardımcısı Takeshi Sugiyama, Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim Başkanı Katsu Wada, Manisa OSB Başkanı Sait Türek, fabrika çalışanları ve işadamları açılış törenine katıldı. Japon firmanın Manisa\'da kurduğu fabrikayla birlikte, Türkiye\'nin önemli bir klima üretim üssü haline geleceği ifade edildi. 60 bin metrekareye yakın alan üzerinde hayata geçirilen fabrikanın, 2021\'de yıllık üretim miktarının 500 bin sete (iç ve dış ünite) ulaşması ve 400 kişiye istihdam sağlaması hedeflendiği belirtildi.

\'TÜRKİYE GÜVENLİ, YATIRIM YAPILABİLEN ÜLKE KONUMUNDA\'

Fabrikanın açılış töreninde konuşan Özlü, Türkiye\'nin üretimine, ihracatına katkıda bulunan her girişimin önemli olduğunu belirterek, \"Türk ekonomisine ve siyasi istikrara duyulan güvenin göstergesidir. Türkiye\'nin ekonomik hedeflerini büyütmeye kararlıyız. Ülkemiz, komşu coğrafyalardaki istikrarsızlığa rağmen yoluna devam edecektir. Türkiye, bu yönü ile dünya için çekim merkezi olacaktır. Son yıllarda elde ettiğimiz başarı, ihracatımızdaki artış Türkiye\'yi güvenli, yatırım yapılan ülke konumuna getirmektedir. Türkiye tüm sektörleri ile büyümeye devam edecek\" dedi.

İki dost ülkenin bilim, teknoloji ve sanayi alanında daha yoğun işbirliği yapmasının her zamankinden daha önemli olduğunu kaydeden Özlü, \"Japonya, en önemli ekonomik ortaklarından biridir. Ticaret hacmini artırmak ortak menfaatlerimiz gereğidir. Dostluk temelleri üzerinde yükselen ilişkilerimizin artacağına inanıyorum\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE VE JAPONYA DAHA DA YAKINLAŞACAK\'

Japonya\'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima ise ticaret ve yatırım alanlarında Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin hızlandığını ifade etti. Büyükelçi Miyajima, \"Japonya, Türkiye\'yi önemli bir pazar olarak görüyor. Bu şirket, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Bu gerçekten Japonya\'nın Türkiye\'ye değer verdiğini gösteriyor ve Türkiye\'yi umut vaad eden önemli bir yatırım ortağı olarak görüyor. Bu açılış, Japonya ve Manisa\'yı birbirine yakınlaştıracak. Diğer Japon firmaları da bu örneği takip edecek. Japonya ile Türkiye birbirine daha da yakınlaşacak\" dedi.

\'TÜRKİYE ÖNCELİKLİ PAZARIMIZ\'

Açılışta konuşan Mitsubishi Electric Corporation Başkanı ve CEO\'su Masaki Sakuyama, 2018 yılı için net satış gelirinin 147 milyar lira düzeyinde olacağını, yine bu yıl 10.8 milyar lira faaliyet gelirine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Sakuyama, Mitsubishi Electric\'in potansiyeline ve gücüne inandığı Türkiye\'de 2012 yılından bu yana kendi yapılanması ile faaliyet gösterdiğini kaydederek, şunları söyledi:

\"Mitsubishi Electric Corporation olarak, Türkiye\'de klima ve soğutma sistemleri ile fabrika otomasyon sistemleri alanlarında hizmet veriyoruz. Ayrıca, asansör ve yürüyen merdiven sistemleri, ulaştırma sistemleri, jeneratör ve transformatör ekipmanları ile uydu sistemleri gibi çok sayıda iş kolunda faaliyet gösteriyoruz. Öncelikli pazar olarak gördüğümüz Türkiye, yeni ev tipi klima fabrikamız ile Mitsubishi Electric için önemli bir üretim üssü haline gelmiş oldu.\"

TÜRK-JAPON DOSTLUĞU İÇİN YENİ BİR SAYFA

Türkiye ve Japonya arasında güçlü bir dostluk olduğunu söyleyen Sakuyama, \"1890\'da Ertuğrul Fırkateyni felaketiyle başlayan dostluğumuz, 1985 yılında İran- Irak savaşı sırasında Japon vatandaşlarının Türk uçakları tarafından kurtarılmasıyla daha da güçlendi. Şimdi de Manisa\'daki yeni fabrikamız ile Türkiye ve Japonya arasında tarihten bu yana gelen dostluğumuzu pekiştirmeye katkı sağlayacak olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Türkiye ve Avrupa için ileri teknolojiye sahip yüksek kaliteli klimalarımızı artık Türkiye\'de üreterek ve diğer iş kollarımızda da faaliyetlerimizi genişleterek Türk halkının refahına katkıda bulunmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

EV TİPİ KLİMA PAZARI HIZLA BÜYÜYOR

Mitsubishi Electric Corporation\'ın Türkiye ve Avrupa\'daki klima ve soğutma sistemleri faaliyetleri hakkında bilgi veren Mitsubishi Electric Corporation Başkan Yardımcısı Takeshi Sugiyama ise Türkiye ve yakınındaki Avrupa ülkelerinin önemli bir pazar olduğunu ifade etti. Sugiyama, \"Bu bölgedeki net satışlarımız, klima ve soğutma alanındaki toplam satışlarımızın yaklaşık yüzde 20\'sini oluşturuyor. Türkiye\'nin kaydettiği ekonomik büyümenin ve yakınındaki Avrupa ülkeleri ile dostane ilişkilerinin sağladığı avantaj sayesinde, yeni fabrikamız bizim için stratejik bir rol üstlenecek. Türkiye\'de yıllık 1 milyon ünite civarında olan ev tipi klima pazarının, ülkenin ekonomik gelişimiyle birlikte daha da büyümesini bekliyoruz. Yüksek enerji tasarruflu ve çevre dostu klimalar üretilecek. Ayrıca pazarın ihtiyaçlarına hızlı ve esnek bir şekilde yanıt veren yerel ürünler geliştirilecek. Bu çerçevede, pazarda yerel bir fabrikaya sahip olmanın avantajını da kullanarak Türkiye için bir model geliştirmeyi planlıyoruz\" dedi.

500 BİN SETLİK ÜRETİM HEDEFİ

Fabrika ile ilgili bilgiler paylaşan Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim Başkanı Katsu Wada, fabrikanın 2017 yılının Aralık ayında üretime başladığını ifade etti. 2021 yılında yıllık 500 bin iç ve dış ünite üretim ve 400 kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini dile getiren Wada, tesiste yüksek teknolojili çevreye dost ürünler üretileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Bakan Özlü ile birlikte Mitsubishi yöneticileri ve açılışa katılanlar tarafından açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından Özlü, fabrikayı gezdi. Bakan Özlü, ardından Toyo fabrikasına gitti.



Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)



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