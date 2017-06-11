Bakan Özlü: İslam dünyasının içinde bulunduğu savaşlar, çocukları yetim bırakıyor

Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanı Faruk Özlü, Düzce Belediyesi'nin kimsesiz ve yetim çocuklar için düzenlediği iftarı programına katıldı. Programda konuşan Bakan Özlü, İslam dünyasının içinde bulunduğu savaşların çocukları yetim bıraktığını söyledi. Özlü, "Günümüzde İslam dünyasının çeşitli nedenlerle içinde bulunduğu karmaşalar, çatışmalar, savaşlar ve yıkımlar coğrafyayı adeta yetimler üreten bir merkeze dönüştürmüştür. Bu durumu görmek son derece elem ve üzüntü vericidir. İyiliği, güzelliği, doğruluk ve barışı temel alan İbrahimi dinlerin doğduğu bu kadim topraklarda, maalesef güç ve çıkar kavgalarının yanı sıra dış etkiler sebebiyle her yeni bir gün onlarca çocuk yetim kalmaktadır” diye konuştu

"Bu başarılarda milletimizin sahip olduğu derin vicdani, insani ve İslami karakter başrolde"

Bakan Özlü, yetim çocuklarla ilgili 15 yılda önemli mesafeler alındığını belirterek, “Yetim yavrularımıza ilişkin çalışmalar konusunda ülkemize baktığımızda ise özellikle son 15 yılda tarihsel geleneğimize ve medeniyet kodlarımıza yaraşır seviyelere ulaştığımızı görebiliriz. Özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın yürüttüğü projeler dünya ölçeğinde örnekler teşkil etmektedir. Bu başarılarda milletimizin sahip olduğu derin vicdani, insani ve İslami karakter baş rol oynamaktadır. Devletimiz bir şekilde korunmasız kalmış yavrularımızın her türlü ihtiyaçlarını giderip, talim ve terbiyelerini güvence altına alırken, yani babalık görevini en iyi şekilde yapmaya çalışırken, öte yandan halkımız gösterdiği şefkat, sevgi, ilgi ve duyarlılıkla çocuklarımıza adeta ana kucağı sıcaklığı sunmaktadır. Ancak yetim yavrularımız için daha yapacak çok işlerimizin olduğu da bir gerçektir. Bu konuda tüm toplum kesimlerine, hatta tüm ailelerin üzerine sorumluluklar düşmektedir” diye konuştu. (DHA)