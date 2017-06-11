T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Özlü: İslam dünyasının içinde bulunduğu savaşlar, çocukları yetim bırakıyor

"İbrahimi dinlerin doğduğu bu topraklarda, güç ve çıkar kavgalarının yanı sıra dış etkiler sebebiyle her yeni gün çocuklar yetim kalıyor”

11 Haziran 2017 12:58

Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanı Faruk Özlü, Düzce Belediyesi'nin kimsesiz ve yetim çocuklar için düzenlediği iftarı programına katıldı. Programda konuşan Bakan Özlü, İslam dünyasının içinde bulunduğu savaşların çocukları yetim bıraktığını söyledi. Özlü, "Günümüzde İslam dünyasının çeşitli nedenlerle içinde bulunduğu karmaşalar, çatışmalar, savaşlar ve yıkımlar coğrafyayı adeta yetimler üreten bir merkeze dönüştürmüştür. Bu durumu görmek son derece elem ve üzüntü vericidir. İyiliği, güzelliği, doğruluk ve barışı temel alan İbrahimi dinlerin doğduğu bu kadim topraklarda, maalesef güç ve çıkar kavgalarının yanı sıra dış etkiler sebebiyle her yeni bir gün onlarca çocuk yetim kalmaktadır” diye konuştu

"Bu başarılarda milletimizin sahip olduğu derin vicdani, insani ve İslami karakter başrolde"

Bakan Özlü, yetim çocuklarla ilgili 15 yılda önemli mesafeler alındığını belirterek, “Yetim yavrularımıza ilişkin çalışmalar konusunda ülkemize baktığımızda ise özellikle son 15 yılda tarihsel geleneğimize ve medeniyet kodlarımıza yaraşır seviyelere ulaştığımızı görebiliriz. Özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın yürüttüğü projeler dünya ölçeğinde örnekler teşkil etmektedir. Bu başarılarda milletimizin sahip olduğu derin vicdani, insani ve İslami karakter baş rol oynamaktadır. Devletimiz bir şekilde korunmasız kalmış yavrularımızın her türlü ihtiyaçlarını giderip, talim ve terbiyelerini güvence altına alırken, yani babalık görevini en iyi şekilde yapmaya çalışırken, öte yandan halkımız gösterdiği şefkat, sevgi, ilgi ve duyarlılıkla çocuklarımıza adeta ana kucağı sıcaklığı sunmaktadır. Ancak yetim yavrularımız için daha yapacak çok işlerimizin olduğu da bir gerçektir. Bu konuda tüm toplum kesimlerine, hatta tüm ailelerin üzerine sorumluluklar düşmektedir” diye konuştu. (DHA)

 

ETİKETLER

BilimSanayi ve Ticaret BakanıFaruk ÖzlüDüzce Belediyesikimsesizyetimçocukiftar programı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24