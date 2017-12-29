BAKAN ÖZLÜ: DEVLET VE ÖZEL SEKTÖR, RAKİP DEĞİL PAYDAŞTIR

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

CAPİTAL Dergisi tarafından “Türkiye\'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması\"nın ödül töreni, bu akşam Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü\'nün de katılımıyla Swissotel The Bosphorus\'ta gerçekleştirildi. Bu yıl 20\'incisi düzenlenen törene iş dünyasından çok sayıda isim katılırken, ödül almaya hak kazanan şirketlere ödülleri takdim edildi.

\"NASIL Kİ, 15 TEMMUZ DARBECİLERİNE GEÇİT VERMEDİYSEK, EKONOMİK SAVAŞTA DA AYNI DİK DURUŞU GÖSTERDİK\"

Ödül töreninin açılışında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü bir konuşma yaptı. \"2016 çok zor bir yıldı\" diyen Özlü şöyle devam etti: Neler yaşadığımızı hepiniz biliyorsunuz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, ekonomik kartlar açıldı. Türkiye\'yi, Finansal yönden sıkıştırmaya çalıştılar. Türkiye\'yi güvensiz, yatırım yapılamaz bir ülke olarak göstermek için uğraştılar. Ama nasıl ki, 15 Temmuz darbecilerine geçit vermediysek, ekonomik savaşta da aynı dik duruşu gösterdik, tüm oyunları bozduk. İşte bu oyun bozulurken, en büyük pay sahiplerinden biri de, bugün burada bulunan özel sektörümüzün aktörleridir. Capital 500 listesi, bu bakımdan tüm bu hain ve manipülatif girişimlere verilen güçlü bir yanıttır. Listeye bakınca; tüm bu zorlu şartlara rağmen, özel sektörün Türkiye\'nin ortalama büyümesinden çok daha fazla büyüdüğünü görüyoruz. Listeye bakınca; şirketlerimizin cirolarının da, karlılık oranlarının da arttığını görüyoruz. Listeye bakınca; giriş bariyerinin yükseldiğini, yani şirketlerimizin büyüme yolunda yukarı yönlü bir ivme yakaladığını görüyoruz. Bu listenin rakamsal analizleri artırılabilir. Ama ben listeye bakınca asıl gördüğümü söylemek istiyorum. Bu liste; Türkiye\'deki özel sektörün her geçen gün güçlendiğinin, tüm çelme takma oyunlarına rağmen, ekonomimizin emin adımlarla büyümeye devam ettiğinin, yatırım ve üretim hevesinin güçlendiğinin, 2023 vizyonumuzda yer alan “Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma\" hedefimize, bizi taşıyacak büyük bir güce sahip olduğumuzun göstergesidir. Yapılan onca kara propagandaya, heves kırma girişimine inat; üreten tüm arkadaşlarıma, özel sektörümüzün bu kıymetli temsilcilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.\"

\"2023 HEDEFLERİMİZE, SİZLERİN VE DİĞER TÜM GİRİŞİMCİLERİMİZİN KATKILARIYLA ULAŞACAĞIZ

Bakan Özlü, \"Binlerce kişi istihdam eden, ciddi bütçelerle üretim yapan sizler, ekonominin nasıl belirleyici bir güç olduğunu, herkesten iyi biliyorsunuz. Devlet olarak biz de bunun farkındayız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefini 2023 hedeflerinin merkezine bu yüzden koyduk. Ve bunu ancak devlet, özel sektör işbirliği ile yapabiliriz. 2023 hedeflerimize, sizlerin ve diğer tüm girişimcilerimizin katkılarıyla ulaşacağız. Devlet ve özel sektör, rakip değil paydaştır. Ve paydaşlar birbirinin elini güçlendirir. Geleceğimizi inşa ederken, sizlerin bu süreçte oynadığınız ve oynayacağınız rolün öneminin farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi; \'Çalışan, üreten, yenilik peşinde olan, istihdam oluşturan girişimcilerimiz, yeni dönemin en muteber insanları olacaktır.\' Biz asli görevimiz olan düzenleyici ve denetleyici rolümüzü yerine getirmeye devam edeceğiz. Özel sektörün önünü açmak, engelleri kaldırmak ve gerekli destekleri vermek konusunda; üzerimize ne düşerse yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya hazırız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Salondan detaylar

-Bakan Özlü\'nün konuşması

-Ödül töreninden görüntüler

-Genle ve detaylar

