Bakan Özlü: Anadolu'da binlerce küçük Einstein, binlerce küçük Aziz Sancar var

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İstanbul DHA - ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü İstanbul\'da düzenlenen teknoloji zirvesinin açılışına katıldı.

Haliç Kongre Merkezi\'nde düzenlenen açılış töreninde iki bakanın yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Sayan da yer aldı.

Açılış töreninde bir açıklama yapan Bakan Faruk Özlü, \"Belki bir zamanların bilim kurgu konusu olan teknolojiler artık günümüzün değişmez gerçeği haline gelmiştir. Biz geleceği konuşurken teknolojinin bugününü gözden geçirmezsek eksikliklerimizi, zaaflarımızı görmezsek sadece geleceği değil, bugünü de kaybedebiliriz\" dedi. Özlü, \"Yeni sınai mülkiyet uygulamaları, algoritmalar, kodlamalar, akıllı fabrikaları robotlar, sensörler ve üç boyutlu yazıcılar gibi kavramlar artık odaklanmamız gereken kavramlardır. Bu yüzden hükümet olarak ve bakanlık olarak teknolojik dönüşümü tüm politikalarımızın merkezine koyduk. Bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye hedefini belirlerken bu gerçeklerden yola çıktık. İleri sanayi ülkesi olma hedefimizi, teknoloji üssü bir ülke olma hedefimizle birleştirdik. Bu zirvenin vurgularından biri olan \'Türkiye yapar\' sesini güçlü bir şekilde haykırmak istiyoruzö şeklinde konuştu.

Özlü, \"Yapay zekanın Einstein\'larını el üstünde tutacağız. Kesinlikle biliyorum ve inanıyorum ki Anadolu\'da binlerce küçük Einstein, binlerce küçük Aziz Sancar var\" dedi.

\"YAPAY ZEKALI MAKİNELER İNSAN IRKININ SONUNU GETİREBİLİR\"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise Stephen Hawking\'in yapay zeka ile ilgili görüşlerini hatırlatarak, \"Yapay zekalı makineler insan ırkının sonunu getirebilir. Geleceğin teknolojilerini kurgularken yazılım, nesne, şebeke gibi unsurların güvenliğine daha fazla odaklanmalıyız. Bu noktada siber güvenliğin önemi ve geleceğin savaş alanı olduğunun farkına varmamız gerekiyor. Bu konuda Bakanlık olarak hassasiyetle çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Özellikle bu yıl içinde kamuda siber güvenlik alanında detaylı ve geniş kapsamlı tedbir, kontrol ve denetim mekanizmalarının oluşturuyoruz. Bakanlık olarak şuna da inanıyoruz; hangi teknoloji önümüze gelirse gelsin, yüksek kalitede haberleşme altyapısının sunuluyor olması hem gerekli hem kaçınılmaz bir durum. Bunu sağlamak için de 15 yıldır sürekli sektörü geliştiriyoruz, sektörün önünü açıyoruz. Sektörün üzerindeki maili yükleri azalttığımız gibi yer seçim belgesi yönetmeliğini de yayınladık\" diye konuştu.

\"E-DEVLETTE KULLANICI SAYIMIZ 37 MİLYONU AŞMIŞ DURUMDA\"

Bakan Arslan, \"Dünyanın en iyi haberleşme altyapılarından birine sahip olan bir Türkiye\'ye ulaştık. Fiber uzunluğumuz 325 bin kilometreyi aştı, geniş bant abone sayımız 68 milyonu aşmış durumda, bunun 56 milyon 500 bini mobil geniş bant abonesi. Sabitte 2 milyon 200 bini aşan fiber abonemiz var, bilişim sektörü büyüklüğümüz ise 94 milyar Türk Lirası. E-devlet ve siber güvenliğe ilişkin mevzuat ve stratejiler ortaya koyduk. \'Akılı Ulaşım Sistemleri\' stratejimizi yakın zamanda devreye alacağız. E-devlette kullanıcı sayımız 37 milyonu aşmış durumda. E-devlet üzerinden hizmet veren kurum sayısı 428 ve hizmet sayısı 3 bin 61\'e ulaştı. Tüm kamu hizmetlerinin 2018 yılı sonuna kadar e-devlet üzerinden sunulmasına yönelik yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. Bunu hükümet olarak önemsiyoruz ve gerekli çalışmaları yapıyoruz. 2016 itibarıyla e-devlette yaptığımız yatırımın miktarı 203 milyon Türk Lirası. Ancak buna karşın sadece 2016 yılında elde ettiğimiz tasarruf rakamları 1 milyar 900 milyon dolar. 2017\'ye yönelikte benzer çalışmalar yapılıyor, inanıyorum ki 2017 yılında bu alanda elde ettiğimiz tasarruf miktarı 2 milyar doların üzerine çıkacaktır\" şeklinde konuştu.

YERLİ BAZ İSTASYONU

Ahmet Arslan, \"Bu altyapıyı kurarken, Ar-Ge ve yerli ürün faaliyetleri kapsamında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan, evrensel hizmet sahalarında yerli olarak geliştirilen ULAK baz istasyonu ve küresel tedarikçilerin ürettiği baz istasyonlarını birlikte kullanımını sağlarken, diğer taraftan evrensel sahalarında yazılım tabanlı yeni nesil sanallaştırma teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara da olanak sağlıyoruz. Bu doğrultuda, binin üzerinde yerli ürünümüz ULAK baz istasyonunu kullanmak üzere fabrika kabul işlemlerini tamamlamak üzereyiz. Ayrıca, işletmecilerin kendilerinin kurduğu ticari sahalar için de 625 adet ULAK baz istasyonu siparişi verilmiş ve bunların bu sene içinde teslimi gerçekleştirileceğini paylaşmak isterim\" diye konuştu.

Bakan Arslan, \"Bir ülkenin ekonomik olarak ilerlemesinin yolunun teknolojiden geçtiğinin farkındayız. Bu doğrultuda da ülke olarak milli teknolojik altyapıyı oluşturma gayreti içindeyiz. Bu altyapının kurulması noktasında da işbirliklerini önemsiyoruz\" dedi.

\"TÜRKİYE\'NİN SEKTÖRDE GELDİĞİ NOKTANIN HAKKI TESLİM EDİLİYOR\"

Arslan, \"Dünyanın her yerinde Türkiye\'nin sektörde geldiği noktanın hakkı teslim ediliyor. Ve Türkiye\'nin operatörlerinin dünyada ne kadar başarılı işbirlikleri ve uygulamalar yaptıklarını da müşahede ediyoruz. Muhatap ülkelerin ilgili Bakanlıkları \'Türkiye bizimle de işbirliği yapsın, Türkiye\'nin operatörleri bizimle de işbirliği yapsın\' dileklerini ifade ediyorlar. Bu, operatörlerimizin Türkiye\'deki çalışmalarının ve dünyadaki işbirliklerinin başarısından kaynaklanıyor\" ifadelerini kullandı.

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