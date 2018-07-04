Bakan Özhaseki'den idam açıklaması: Avrupa Birliği diye bir engel var ama...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, çocuk istismarı ve cinayetlerinin ardından yapılan idam çağrılarına ilişkin "Avrupa Birliği diye bir engel var. Lehine ve aleyhine şekilde teraziye konulduktan sonra Meclis'in takdiri eğer idamdan yana olursa ki ben idamdan yanayım, bunu açıkça söyleyeyim" dedi.

Kayseri'den 24 Haziran'da yapılan genel seçimde AKP milletvekili seçilen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, adliyede düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

"Vatandaş piyasadaki rahatlamaları görecek"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine neden geçildiğini anlatan Özhaseki, "Türkiye'deki askeri vesayet kırıldığı gibi bürokratik vesayette kırılsın, vatandaşın devlet kapılarında işleri aksamasın, yatırımlar çok hızlı bir şekilde yapılsın; diye geçtik. Türkiye içinde bulunduğu coğrafyayla ilgili zor bir bölgede. Bu zorlu coğrafyada ayakta kalmanın tek şartı, güçlü olmak. Güçlü olmak için de böyle bir sisteme ihtiyaç olduğunu belirttik. Vatandaş da bize inanarak, güvendi. Şimdi sıra bizde. İnşallah vatandaş bunun etkisini görecek. Piyasalardaki rahatlamaları, ekonomideki yükselişi görecek" dedi.

"Avrupa Birliği, diye bir engel var"

Bakan Özhaseki, son dönemde dile getirilmeye başlanan 'idam' taleplerine ilişkin şöyle konuştu:



"Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra vatandaş, bunu yapanların idam edilmesini istedi. Bu konu Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi bir Anayasa meselesi. Anayasa da Meclis'te çoğunluğu sağladığınızda yapılacak bir şey. Özellikle son birkaç gündür gündemi meşgul eden, içimizi yakan, hepimizi öfkelendiren çocuklarla ilgili bu konularda da idam işi biraz daha yükselmiş görünüyor; ancak bunun enine boyuna tartışılması lazım. 'Avrupa Birliği' diye bir engel var. Lehine ve aleyhine şekilde teraziye konulduktan sonra Meclis'in takdiri eğer idamdan yana olursa ki ben idamdan yanayım, bunu açıkça söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da Meclis'ten böyle bir karar çıkarsa onaylayacağını söylemişti. İnşallah önümüzdeki günlerde gelişmeleri birlikte takip edeceğiz." (DHA)

