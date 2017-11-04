Bakan Özhaseki, vatandaşların mağdur olduğunu öğrenince kentsel dönüşümü başlatmadı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY’ın merkez Antakya Belediyesi tarafından hazırlanan kentsel dönüşüm projesinin yıkım başlangıcı için kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, vatandaşların projede hak sahipliği konusunda mağdur olduklarını belirtmesi üzerine yıkımı başlatmadı.

Merkez Antakya Belediyesi tarafından yaklaşık 350 bin metrekarelik Emek ve Aksaray mahallelerinin büyük kısmını içine alan kentsel dönüşüm projesi için çalışma başlatıldı. Proje kapsamında Antakya Belediyesi tarafından kentsel dönüşüme tabi olan yapıların hak sahipleriyle dönüşüm imzaları atılmaya başlandı. Çalışmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dörünüşüm projesinin yıkım başlangıcı için Hatay’a geldi.

BELEDİYE BAŞKANINA VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Aksaray Mahallesi’ndeki yıkım başlangıç noktasında oluşturulan tören alanında konuşan Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Kimyeci\'ye gösterilen tepki karşısında Hatay Valisi Erdal Ata ve Ak Parti Hatay milletvekilleriyle görüşen Bakan Özhaseki, nedenini sordu. Vatandaşların projeden memnun olmadığını öğrenen Bakan Özhaseki, kürsüye çıkarak önce durumu anlattı, ardından vatandaşlardan oluşan heyetlerle görüşme sözü verdi. Vatandaşlar istemediği müddetçe kentsel dönüşümün olmayacağını söyleyen Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

\"Rızasız lokma haramdır, rızanız olmadan burada bir adım atılmayacaktır. Ömrüm belediyecilikle geçti. Burada bir sorun olduğunu anladım. İçinizden 8-10 arkadaşımız buradaki sorunları bana aktarsın, sakince dinleyim, çözüme kavuşturup bir yol haritası belirleyelim. Çözüm bulup, sizin rızanızı almazsak, olduğu gibi bütün çalışmalar duracak söz veriyorum. Deprem aslında kaderimiz değil. İnsanları deprem değil, yapıların çürüklüğü, kötülüğü öldürüyor ve deprem geldiğinde en sevdiklerimizi, canlarımızı eşimizi çocuklarımızı alıp götürüyor. 20 bine yakın vatandaşımız Marmara depreminde can verdi. Bunlar acı şeyler. Mal yerine geliyor, dökülen araba, yıkılan ev bir türlü yerine geliyor ama giden can geri gelmiyor. Kendi yeğenlerim apartmanların altında kaldı. Ameliyatlarla ayakta kaldılar. O yüzden evlerimizi sağlam yapmamız gerekiyor. Kentsel dönüşüm ihtiyaç ancak, dönüşüm yapılırken dikkat etmemiz gerekenler var. Ben bütün belediye başkanlarımıza şunu söylüyorum, bir takım hesaplar yapılmış olabilir, bu hesaplarda bazı kardeşlerimizi evlerinden oluyor, sıkıntı çıkıyordur. Bu dönüşümde yerinde dönüşüm olacak, evi olan herkese ev verilecek, başka çaresi yok. İlk şart bu. Kimse de mağdur edilmeyecek.”

TERÖRİSTLERİN HEPSİNİ GEBERTECEĞİZ

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, “Hatırlayın birkaç yıl önce birileri çıkıp çukurlar kazıp, sonra paçavralarını bayrak diye çekip, öz yönetim ilan ettile. Yani dediler ki; \'şehirlerinizi elinizden alıyoruz, biz T.C.’den kopup ayrı bir devlet ilan ediyoruz ve burada devlet ilan ediyoruz\' dediler. \'Bu paçavra da bizim bayrağımız\' dediler. Silahlı olarak bunu yaptıklarında çok kuvvetli şekilde tepki verdik, şehirlerimiz temizlendi, o katiller sürüsünü çukura gömdük. Şehirleri, ilçeleri temizledik, dağları temizledik, şimdi kalleşçe kurşun sıkıp ciğerimizi yakmaya çalışıyorlar ama biz geberteceğiz onların hepsini” dedi.

VATANDAŞLARLA GÖRÜŞTÜ, YIKIMI BAŞLATMADI

Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüm alanında evleri bulunan vatandaşlarla yaklaşık 1 saat görüştükten sonra projenin durdurulduğunu açıkladı. Antakya\'ya gelmeden önce törenin olduğundan haberdar olmadığını belirten Bakan Özhaseki, \"Burada yaklaşık 30 kadar arkadaşımız tek tek sorunları bize anlattılar. Sorunların temelinde arsa değerinin düşük tutulması. İkincisi, imarlı kendi yerinde oturan vatandaşların evlerine karşılık net daire teklif edilmemiş. Bu arada tapu tahsis belgesi olanlar var. 40-50 senedir yerinde oturuyor. Tapu tahsis belgesi olduğu halde, kendileri hak sahibi görünmediğinden sadece binanın değeri belirlenip 30-40 bin lira verilip ev yok denilmiş. İşyeri olanların ayrı sıkıntısı, 3-4 dairesi olanların ayrı sıkıntıları var. Belediye başkanımız burada kanunları uygulamaya çalışmış, ancak bunu yapınca bir adaletsizlik ortaya çıkmış. Başkanımızın suçu yok burada. Ben birazdan belediye başkanlarımızla bir toplantı yapacağım, usulleri yeniden belirleyeceğiz. Bugüne kadar yapılan anlaşmaları unutun. Sonra burada kimin evi yıkılıyorsa, onu ev sahibi yapmaya çalışacağız, 3 dairesi mi var, ona 3 daire vermek için uğraşacağız” diye konuştu.

Tören için oluşturulan platforma konulan temel atma butonları kullanılmadan kaldırılırken, yıkım için alana getirilen Antakya Belediyesi’ne ait iş makineleri de bölgeden ayrıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, daha sonra Ak Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret edip, burada belediye başkanlarıyla görüşmeler yaptı. Bakan Özhaseki, görüşmenin ardından şehirden ayrıldı.

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