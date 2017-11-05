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Bakan Özhaseki Şehitler Camii'nin açılışını yaptı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Talas İlçesi'nde Şehitler Camii'nin açılış törenine katıldı

05 Kasım 2017 18:04

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Talas İlçesi\'nde Şehitler Camii\'nin açılış törenine katıldı.
Talas İlçesi Başakpınar Mahallesi\'nde yapılan Şehitler Camii\'nin açılış törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Havanın yağışlı olması nedeniyle kısa bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Törende ayrıca 41 yaşındaki Havva Öz\'ün açtığı \"Sayın başkanım parkın yapılmazsa beni bul diye söz vermiştiniz. Sizi buldum başkanım saygılarımla. Fatih Caddesi\'ne park istiyoruz. Kuruköprü sakini Hava Öz\" pankartı dikkat çekti.

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