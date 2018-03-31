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Bakan Özhaseki: Kürt halkı diye tutturmuşlar

"Bunlar Kürt halkını sevmedikleri gibi, onlara da iyilik yapmıyorlar”

31 Mart 2018 16:12

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısında gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında alınan Afrin’den çıkılması ve askeri operasyonların sonlandırılması yönündeki çağrılara tepki gösteren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Hangi meşru devlet, elindeki meşru gücünü lağvetmiştir. Bu Meclisteki teröristlerin, katillerin sözcüleri onlara 'silah bırakın boşu boşuna ölmeyin' çağrısında bulunsunlar. Kürt halkı diye tutturmuşlar. Bunlar Kürt halkını sevmedikleri gibi, onlara da iyilik yapmıyorlar” dedi. 

Fransa’dan gelen ‘arabuluculuk’ teklifini de eleştiren Özhaseki, "Türkiye düşmanları teröristleri önce cesaret, ardından akıl ve daha sonra da silah verdiler. Bunların boşa çıktığını görünce şimdi 'arabulucu olalım' demeye başladılar” yorumunda bulundu. 

"Afrin'de teröristlerin ülkemize sızmaları vardı"

Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Melikgazi Katlı Kavşağı'nın açılışını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki tören öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Afrin'de teröristlerin ülkemize sızmaları vardı. Ülkemizin de bu arada yıllardır sürdürdüğü ve bunu önleme çalışması vardı. Başka çaremiz kalmayınca, o teröristleri temizlemeye gittik. Bunda da başarılı olduk. Yıllarca Türkiye düşmanlarına taşeron oldukları için para alan bu teröristler konusunda batı şimdi de ikiyüzlülüğünü gösterdi. O destekler boşa çıkınca, yeni oyun peşindeler. Hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar, akıl oyunlarını sergilemeye devam etsinler. Sonları hüsran olacak” dedi. 

"Meclisteki teröristlerin, katillerin sözcüleri onlara çağrıda bulunsun"

Terör örgütlerine destek verenlerin sonlarının hüsran olacağını belirten Bakan Özhaseki, "Olanı biteni iyi biliyoruz. Türkiye düşmanları teröristleri önce cesaret, ardından akıl ve daha sonra da silah verdiler. Bunların boşa çıktığını görünce şimdi 'arabulucu olalım' demeye başladılar. Bunların yanı sıra bir de Mecliste onların ikide bir Türk ordusu silah bıraksın diyen sözcüleri var. Hangi meşru devlet, elindeki meşru gücünü lağvetmiştir. Bu Meclisteki teröristlerin, katillerin sözcüleri onlara 'silah bırakın boşu boşuna ölmeyin' çağrısında bulunsunlar. Kürt halkı diye tutturmuşlar. Bunlar Kürt halkını sevmedikleri gibi, onlara da iyilik yapmıyorlar. Teröristlerin sözcüleri, bu katiller sürüsüne 'silahları bırakın' desinler. Türkiye'nin ekmeğini yiyenler yurt dışında, Türkiye düşmanlarının elini eteğini öpüyorlar. Yurt dışında Türkiye'yi sevmeyenlerin elini öpüyorlar. Bizim bunlar karnımız tok. Ne düşündüğümüzü gösterdik. Türkiye'ye yönelik terörist eylemler konusunda Afrin'den sonra başkaları da olacak" şeklinde konuştu.

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