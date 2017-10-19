Bakan Özhaseki, Kadir Topbaş'ın istifa anını anlattı: 'Bismillah' deyip imzaladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, belediye başkanlarının istifaları ile ilgili konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın istifa anını anlatan Bakan Özhaseki, "Olayı çok tatlı bir şekilde sohbet ederek değerlendirdiğimizde, eline kağıdı aldı, 'Bismillah' dedi. İstifasını yazdı ve verdi. Bu kadar da basit. O makamlar şahıslarla kaim değil" dedi.

Kayseri Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Yaklaşımlar Kurultayı'na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, gazetecilere, belediye başkanlarının istifasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, "Gerek Cumhurbaşkanımız, gerek istişare kurullarından yapılan görüşmede alınan bir karar, saygı duymak gerekir. Çünkü, ben 5 dönem seçimlere girdim, belediye başkanı oldum, ama nihayetinde beni partim aday gösterdi. Partim beni aday gösterdiği için ben insanları karşısına çıktım. Bu partinin şehircilik anlayışı, bu partinin dünyaya bakışını temsil eden bir insan olarak bulundum. Kendi başımıza bir aday olarak girmedim. Partim beni aday gösterdi. Öyle olunca ben partimin ilke ve kurallarına bağlı kalmak kadar doğal bir şey olamaz. Parti bugün birisini aday gösterir, destekler arkasında durur. Onu iyi güzel işler yapması için ara ara uyarır. Elinden gelini yapar, gerekli gördüğünde ise kendi iç kurullarında almış oldukları karar gereği geri çekilmesini isteyebilir. Zaten bizim partimizde şu söz çok söylenir. Ben, bir şey olmak için ille de buraya adayım denmez. Eğer bir görev verilirse yapılır. Böyle bir anlayışın hakim olduğu bir partide, doğrusu bu işler hiç konuşulmadan nezaketlice halledilmesi lazım ki; öyle olduğunu da görüyoruz zaten. Başka parti de bunu göremezsiniz."

Özhaseki, istifa sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Bakan Özhaseki, "Olayı çok tatlı bir şekilde sohbet ederek değerlendirdiğimizde eline kağıdı aldı, 'Bismillah' dedi. istifasını yazdı ve verdi. Bu kadar da basit. O makamlar şahıslarla kaim değil. Oralar hizmet yeri, parti bugün birisini aday gösterir. Partinin amacı insanlara en iyi şekilde hizmet etmektir. Partiler zaten hizmeti hedeflerlerse, seçildik diyebilirler. Ben alınan kararlara saygı duyulması görünüşünü her fırsatta beyan ediyorum. Nihayetinde ben de bir bakanım elimden geleni yapıyorum. Partim, Sayın Genel Başkanımız çalışmamdan memnun değilse bir tek tebessümü yeter" diye konuştu.