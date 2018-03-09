Bakan Özhaseki 'IŞİD' dedi, örgütü uyduruk buldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terör örgütü IŞİD'ın bazı ülkeler tarafından üretilen projeli bir örgüt olduğunu belirterek, ''IŞİD diye bir şey yok. İslam tarihi boyunca mezhepler vardır. İçinde IŞİD'in yeri yok. Tasavvufi akımlar vardır, içinde IŞİD'in yeri yok. Ne bu peki? Uyduruk bir örgüt. Kendi uydurdukları proje bir örgütü oraya koydular, onu bahane ederek geliyorlar'' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılında Fransa'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretten beridir, AKP'liler, Irak Şam İslam Devleti Terör Örgütü'nün kısaltması için 'IŞİD' yerine 'DEAŞ'ı kullanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde düzenlenen 'Karaman 1'inci Çevre Çalıştayı'na katıldı.

"Hâlâ IŞİD'i destekliyorlar"

Terör örgütü IŞİD'in de bir proje ürünü olduğunu ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki şöyle konuştu:



''Medeni dediğimiz ülkeler hâlâ destekliyor. Suriye'de niye olduklarını sormayacak mıyız? Sınırınız mı ortak, kültürünüz mü; sormayacak mıyız? Katiller ordusuna silah vermeye niye devam ediyorsunuz? Efendim 'IŞİD'e odaklanalım, konsantrasyonumuzu bozmayalım'. Aklımızla, zekâmızla alay ediyorlar. Ne IŞİD'i? IŞİD diye bir şey yok. İslam tarihi boyunca mezhepler vardır. İçinde IŞİD'in yeri yok. Tasavvufi akımlar vardır, içinde IŞİD'in yeri yok. Ne bu peki? Uyduruk bir örgüt. Kendi uydurdukları proje bir örgütü oraya koydular, onu bahane ederek geliyorlar. Onu yok etmek için geliyorlar. Önce bir alan açtılar. Ne büyük IŞİD'miş Suriye ve Irak'ın yarısını aldı götürdü adamlar. Şimdi ne oldu peki? Yavaş yavaş çekiliyorlar. 5 bin, 10 bin kilometre öteden niye geldiniz buraya? Biz bunları sormayacak mıyız? 'Demokrasi ve insan haklarını geliştirmek için buradayız'. Yapmayın ya, hangi ülkeye demokrasi götürdünüz; sormayacak mıyız bunları? Gözyaşı, ayrılık götürdüler. Asrın başında cetvelle çizdikleri ülkeler coğrafyasını şimdi şehir şehir bölüyorlar, sonra kavim kavim, sonra da mezhep mezhep bölecekler. '' (DHA)

