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Bakan Özhaseki: İmarın en güzel şehirlerin başında Kayseri var

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Dünyanın neresinde yaşamak istersin diye sorsalar Kayseri'de yaşarım derdim" ifadelerini kullandı

12 Kasım 2017 17:35

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \"Dünyanın neresinde yaşamak istersin diye sorsalar Kayseri\'de yaşarım derdim\" ifadelerini kullandı.
Sümer Park açılış törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Açılış töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \"Kayseri modern  bir şehir haline geldi. Tticari mekanlar aranıyorsa var. Kendilerine iş alanları arıyorlarsa var. Kayseri\'de spor yapmak istiyorsa bu alanlar da var. Eğer bir insanın sağlıkla ilgili bir derdi varsa burada en güzel hastaneler var. Burası aynı zamanda bir turizm mekanı da oldu. Kayseri\'de işler hamd olsun iyiye doğru gidiyor\" diye konuştu. Özhaseki konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
\"İmarın en güzel şehirlerin başında Kayseri var. En yaşanabilir şehirlerin başında Kayseri var. Dünyanın neresinde yaşamak istersin diye sorsalar Kayseri\'de yaşarım derdim. Bu vesileyle parkın açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.\"
Bakan Özhaseki, konuşmasının ardından parkı gezdi.

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