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Bakan Özhaseki, Diyarbakır'da karne verdi (2)

ÖZHASEKİ: DİYARBAKIR VE SUR ARTIK TERÖRLE ANILMAZ Diyarbakır'da karne dağıtım töreninden sonra Sur ilçesinde sürdürülen inşa çalışmalarını denetleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve beraberindeki tarihi Ulu Cami'de cuma namazını kıldı

19 Ocak 2018 18:23

ÖZHASEKİ: DİYARBAKIR VE SUR ARTIK TERÖRLE ANILMAZ
Diyarbakır\'da karne dağıtım töreninden sonra Sur ilçesinde sürdürülen inşa çalışmalarını denetleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve beraberindeki tarihi Ulu Cami\'de cuma namazını kıldı. Namazın ardından Sur ilçesindeki çalışmalarla ilgili açıklama yapan Bakan Özhaseki, ilçede 1.5 yıldır çalışmaların sürdüğünü belirtirek, şöyle konuştu:
\"Yapılanları bire bir takip ediyorum, geldiğimiz son noktayı görmek üzere buradayız. Birçok şey yapıldı, söylediğimiz her söz yerine geldi. Ancak, sadece yıkım yapılan mahallelerde o geleneksel dokunun yapımı esnasında çok somut adımlar atamadık. Sebebi de oradaki evlerin, bir kısmı tarihi eserlerin hepsi tescilli, bunların planlamasının yapılması, kurullardan geçmesi, daha sonra bunların hayata geçirilmesi biraz zaman alıyordu. İşte onların hepsini geçtiğimiz yakında başlayacağımız bir dönem başlıyor. İnşallah çok kısa süre içerisinde burayı bitiririz, Sur\'daki hizmetlerimiz az çok tamamlanmış olur. Diyarbakır\'ımız ve Sur\'umuz bundan sonra terörle anılmaz, hiç değilse tarihin en güzel eserlerinin yaşandığı bir bölge olarak, turizm destinasyon merkezi olarak geçer. Herkes buraları görmeye, Diyarbakır\'ı tanımaya gelir. Diyarbakır\'ı görmeye geldiği gibi, yöresel tatlarını lezzetlerini de burada yaşamaya gelir. Buranın sıcaklığını, ilgisini görmeye gelir.\"
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Özhaseki, bir gazetecinin bazı derneklerin, Sur ilçesindeki tarihi dokulara bilerek zarar verildiği yönündeki açıklamalarını hatırlatması üzerine ise, \"Aslında ilk geldiğim günden itibaren, arkamdan dönen bir yalan furyası var. Bunlara da alıştık, sivil toplum örgütü adı altında bir araya gelmiş aslında bana göre şahsi kanaatim olarak söylüyorum bunu PKK terör örgütünün uzantıları, onların sözcülüğünü yapıyorlar. İlk geldiğim günden itibaren şunu söylüyorlardı buras tamamen boşalacak, tarihi eserler istimlak bile ediliyor. Meclis\'teki uzantıları da şöyle diyordu. \'Ne istiyorsunuz yahu tarihi eserleri niye istimlak ediyorsunuz, niye kamulaştırıyorsunuz. Orada devlet her tarafı yıkacak, alış eriş merkezleri koyacak, zenginlere peşkeş çekecek\'. Bu kulaklar defalarca bunları duydu, aradan 1.5 yıl geçti. Hangi dedikleri doğru çıktı ? Hiçbir dedikleri doğru çıkmadı. Burada 2012\'de onaylanan koruma amçalı bir imar planı var. Bunu eski belediye kendi yapmış, o planda bir revize yaptık biz daha doğrusu o planı baz alarak yaşanabilir bir hale gelen, ticareti canlı geleneksel yaşamın sürdüğü bir ortam haline getirmeye çalıştık. O plan doğrultusunda hareket ediyoruz, o plan haricinde hiçbir şey yapmadık. Zaten burada yapılacak konutların hepsi Diyarbakır\'ın klasik evleri olacak\" dedi.

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)-

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