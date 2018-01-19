Bakan Özhaseki, Diyarbakır'da karne verdi

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentteki okullaşma oranının yüksek olmasının önemine değinerek, bundan son derece mutluluk duyduğunu söyledi.

Eğitim ve öğretimde yarı yıl tatilinin başlaması nedeniye Diyarbakır\'da düzenlenen karne dağıtım törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Hasan Basri Güzeloğu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı. Kayapınar ilçesindeki Minikler Anaokul\'unda yapılan karne dağıtım töreninde Bakan Özhaseki, minik öğrencilerle bir araya gelerek karne ve çeşitli hediyeler verdi.

\'ÇOCUKLAR ÖRGÜTLERİN GÜDÜMENE GİRECEK ŞEKİLDE BOŞ BIRAKILMAMALI\'

Karne dağıtım töreninde konuşan Bakan Özhaseki, Diyarbakır\'da yüzde 98 oranında bir okullaşma oranının olduğunu belirterek, bundan mutluluk duyduğunu söyledi. Eğitim sisteminin bilimsel esaslarla oturtulduğunu belirten Bakan Özhaseki, \"Her işin başı eğitim. Eğer eğitimi siz bu yaşta doğru ve bilimsel esaslara oturmuş vaziyette çocuklarımıza verirseniz, o çocuklardan ilerde çok büyük faydalar bekleyebilirsiniz. Ama eğitimi veremezseniz, başka batıl inançlarla kafalarını doldurursanız veya terör örgütlerinin güdümüne girecek şekilde boş bırakırsanız işte o nesillerden bir şey beklemek doğru olmaz. Hepimizin okullarda öğrendiği birleşik kaplar misali var. Birleşik kapların bir tarafından suyu döktüğünüzde diğerlerine eşit bir vaziyette yayılır. Eğer eğitimi insanoğluna doğru bir şekilde verirseniz bu iyilik olarak, gelişmişlik olarak, refah, kalkınma olarak, kültür ve sanat olarak karşınıza çıkar. Allah korusun bunu vermezseniz, kötülük verirseniz, cahil bırakırsanız, o da karşınıza her zaman tabii ki kötülük, cehalet, sevgisizlik, ilkellik olarak döner. O yüzden eğitime son derece önem veriyoruz\" dedi.

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