Bakan Özhaseki: Bu ülkenin altı oynak üstündeki oynaklıklar gibi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Topraklarımızın yüzde 66’sı deprem bölgesinde. Yani bu ülkenin altı oynak. Üstündeki oynaklıklar olduğu gibi” dedi.

Kayseri’de konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, depreme karşı konutların yenilenmesi gerektiğini söylerken “İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren İstanbul başta olmak üzere senede tam 500 bin konutu yenileyeceğiz. Bunun için her türlü tedbiri aldık” dedi.

Bakan Özhaseki, yıllarca belediye başkanlığı yapan, imardan ve şehircilikten biraz anlayan biri olarak bu bilgilerini ülke geneline taşımaya çalıştığını söyledi.

‘Üstündeki oynaklıklara gücümüz yetiyor'

Türkiye topraklarının yüzde 66’sının deprem bölgesinde olduğunu hatırlatan Özhaseki, şöyle devam etti: “Yani bu ülkenin altı oynak. Üstündeki oynaklıklar olduğu gibi. Üstündeki oynaklıklara gücümüz yetiyor. Ne kadar fitne ocağı varsa, ne kadar bölücü, terörist varsa canını okuyoruz. Terör örgütlerine geçit yok. Onlara gücümüz yetiyor ama toprağın altına gücümüz yetmiyor. Oraya karşı hazırlıklı olmalıyız. Onu bilmeliyiz, takip etmeliyiz ve ona uygun davranmalıyız. İşte onun için uğraşıyoruz.”