Bakan Özhaseki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

BALIKESİR, (DHA)-BİTLİS\'İN Hizan İlçesi\'nde çığ altında kalarak şehit olan Balıkesir\'li Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu\'nun cenazesi için şehrimize gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Zekai Kafaoğlu’ndan çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı. Başkan Kafaoğlu Bakan Özhaseki’yi ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederken, çalışmalar ve projeler konusunda Bakan Özhaseki’den destek istedi. Bakan Özhaseki ziyarette anı defterini imzaladı.Ziyarette Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Milletvekilleri Ali Aydınlıoğlu, Kasım Bostan, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir de bulundu.

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