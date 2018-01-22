T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Özhaseki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

BALIKESİR, (DHA)-BİTLİS'İN  Hizan İlçesi'nde çığ altında kalarak şehit olan Balıkesir'li Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu'nun cenazesi için şehrimize gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı  Mehmet Özhaseki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ed

22 Ocak 2018 21:07

BALIKESİR, (DHA)-BİTLİS\'İN  Hizan İlçesi\'nde çığ altında kalarak şehit olan Balıkesir\'li Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu\'nun cenazesi için şehrimize gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı  Mehmet Özhaseki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Zekai Kafaoğlu’ndan çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı. Başkan Kafaoğlu Bakan Özhaseki’yi ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederken, çalışmalar ve projeler konusunda Bakan Özhaseki’den destek istedi. Bakan Özhaseki ziyarette anı defterini imzaladı.Ziyarette Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Milletvekilleri Ali Aydınlıoğlu, Kasım Bostan, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir de bulundu.

(FOTOĞRAF)


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BALIKESİR DHABİTLİSBalıkesir Jandarma AstsubayFerruh KulaoğluBakanı  MehmetBalıkesir Büyükşehir BelediyesiniBaşkan Zekai KafaoğlundanBaşkan Kafaoğlu BakanBakanZiyarette Vali Ersin Yazıcı AK Parti Milletvekilleri Ali

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24