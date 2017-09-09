Bakan Özhaseki: 15 yılda Türkiye’yi tamamen depreme hazırlıklı hala getireceğiz

Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye\'nin depreme hazır hale getirilmesi amacıyla başlatılan kentsel dönüşüm projelerini hızla sürdürdüklerini anlatırken, \"Rekor sayıda konut yenileyeceğiz. 15 yıl içerisinde Türkiye\'yi tamamen depreme hazırlıklı hale getireceğiz\" dedi.

Melikgazi Belediyesi tarafından Kazım Karabekir Mahalesi\'nde 7 bloktan oluşan 392 daireli kentsel dönüşüm konutları ve sosyal tesislerinin temel atma törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Eski Bakan Mustafa Elitaş, Ak Parti Kayseri milletvekili eski bakan Taner Yıldız ve Hülya Atçı Nergis, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye başkanı Memduh Büyükkılıç, Ak Parti İl Başkanı Cahit Özden, ilçe belediye başkanları daire müdürleri ve protokol mensupları ile mahalle sakinleri katıldı. Bakan Mehmet Özhaseki, Türkiye’de Kentsel dönüşüm seferberliği ilan ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

15 MİLYON YAPI STOĞU

\"Bizim medeniyetimize göre insan, Kuran-ı Kerim’in tabiriyle eşrefi mahlukat olup, her şeyin iyisine layıktır. Kainattaki bir çok imkan, Adem oğlunun faydasına sunulmuştur. Ama, insanoğlu işlerde şükrünü tam olarak yapamıyor. Şükrünü eda etmiyor. İnsanoğlunun yaptıklarına şöyle bakın; ülkemizde 15 milyon yapı stoğu var. Deprem olduğunda yarısı riskli görünüyor. Neden biz sağlam yapmadık ? Bizde belediyecilik biraz geç. insanlar göçten kaynaklı olarak alele acele yer yapmışlar. Devlet olarak ilgililerin, yetkililerin onlara yardım edip yer göstermeleri gerekirdi. Köyden, ilçeden kopup gelirken, göç ederken ellerine neden bir plan verilmedi? Binlerce insan göç ederken, devlet kurumlarında yöneticiler yok muydu? Yeni baştan başlıyoruz. ülkemizi depreme hazır tutmaya çalışıyoruz. Deprem adam öldürmüyor, kötü yapılar adam öldürüyor. Ülkemizin topraklarının yüzde 66\'sı biri ve ikinci deprem kuşağında. Nüfusun yüzde 22\'si deprem bölgesinde yaşıyor. Yakın zamanda İstanbul\'da olabilecek deprem için uzmanlar bizi korkutuyor. İstanbul depremi için hazırlık yaptık. Sene içinde 500 bin evi yıkıp yeniden yapacak bir formül geliştirdik. Finansman rezerv ve diğer konularda hazırlıkları yaptık. Türkiye\'yi 15 yıl içinde en şiddetli depreme hazır hale getireceğiz. Hesaplarımızı iyi yaptık. Sosyal ve konut alanlarını yeniden donatacağız. Akıllı ve yeşil evler yapacağız. Gelecek yıl Türkiye\'de başlattığımız bu çalışma ile ülkemizi depreme hazır hale getireceğiz ve ülke ekonomisine canlılık kazandıracağız. Kayseri\'de yapacağımız bu evler depreme dayanıklı evlerdir.’’

EKONOMİYİ İNŞAAT SEKTÖRÜYLE TETİKLEYECEĞİZ

Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüm seferberliği ile devletin depremden dolayı 100 milyar dolarlık kaybının önüne geçileceğini, 15 yılda yapılacak çalışmalarla ülkedeki tüm evlerin depreme dayanıklı hale getirileceğini anlattı. Bakan, bu sayede inşaat sektöründeki 250 sektörle ilgili ekonomiye can verecek, piyasayı olumlu yönde tetikleyeceklerini ekledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Kazımkarabekir Mahallesi\'nde kentsel dönüşüm ile 2 bin 100 daireyi projelendirdiklerini, temelini attıkları ilk etaptaki 392 daire ile birlikte 3 cami, 1 okul ile 103 bin metrekarelik yeşil alandan oluşan imar uygulamasını başlattıklarını dile getirdi. Topu halde atılan temel sonrası Bakan Özhaseki, inşaatta çalışacak işçilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



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