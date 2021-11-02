Bakan Özer: En düşük öğretmen maaşı 5 bin 97 TL

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda; “1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla Bakanlığımız bünyesinde göreve yeni başlayan bir öğretmenimizin maaşı 5 bin 97 TL, ek ders ücretinin saati net 21,20 TL’ye ulaştırılmıştır” açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesine ilişkin görüşmeler, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in sunumu ile başladı.

Özer, eğitimde yaklaşık 1.2 milyon öğretmenin olduğunun bilgisini verirken, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapılmış ve 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla Bakanlığımız bünyesinde göreve yeni başlayan 9'uncu derece 1'inci kademedeki bir öğretmenimizin maaşı 5.097,40 TL, ek ders ücretinin saati net 21,20 TL’ye ulaştırılmıştır. Tüm öğretmenlere, her eğitim ve öğretim yılı başında eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği verilmektedir. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına ait eğitime hazırlık ödeneği 1.250 TL’dir.”

"Ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında fevkalade önemli"

YÖK Başkanı Erol Özvar ise “Yükseköğretim kurumları bir ülkenin ekonomik ve toplumsal gelişmesinde vazgeçilmez bir role sahiptir. Türkiye’de bugün 200’ü aşkın üniversite, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında fevkalade önemli roller icra etmektedir” dedi. (ANKA)