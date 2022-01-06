Bakan Özer: Covid dolayısıyla bir kapatma olacaksa ilk kapatılacak olan yerler, okullar değildir

CNN Türk yayınında Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Şu anda tüm Türkiye inandı ki gerekli tedbirler alındığında haftada 5 gün yüz yüze eğitim devam edebilir. Bugün itibarıyla 3 bin 451 tane sınıfımız Covid veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Belli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz. Okullar ilk açılması, son kapatılması gereken yerlerdir" dedi.
Bakan Özer sözlerine şöyle devam etti:
"Uzaktan eğitim ile devam etsek kayıpları telafi etmemiz mümkün değil"
"Yüz yüze eğitme ara verip uzaktan eğitim en üst teknoloji ile devam etsek bile diğer bahsetmiş olduğum kayıpları telafi etmemiz mümkün değil. Sık sık illerimiz geziyorum. Her sınıfta öğrencilerimize soruyorum, ‘okulları kapatalım mı?’ Herkes ‘hayır’ diyor. Omicron'a karşı duyarsız olduğumuz anlamına gelmiyor bu. İki hafta sonra tatil devreye girecek. Ara tatili bir hafta öne almak gibi bir plan yok.
Tüm sınıfları kapanmış bir okul yok. Bunlar değişebilir ama istişare edip planlamalar yapabiliriz ama şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha fazla istekliler. Çok kontrollü bir şekilde gidiyoruz."
"Kılıçdaroğlu'nu biz zincirle mi tutuyoruz?"
Mahmut Özer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'ndan içeri alınmadığı olayla ilgili ilk kez konuştu.
Bakan Özer, "Danıştay'a yazdık, oradan da böyle bir karar olmadığı geldi. Siyasetin bu konu üzerinden bir sürece araçsallaştırılmasını ben yadırgadım, keşke hiç yaşanmasaydı. Sayın Kılıçdaroğlu protokol kapısından gelmedi. Kılıçdaroğlu'nu biz zincirle mi tutuyoruz? Bunlar üzerinden spekülasyon yapılmasını doğru bulmuyorum. Oralar hep eylemlerin yapıldığı yerler, sayın Kılıçdaroğlu'na özgü bir şey değil" dedi.