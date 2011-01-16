Bakan Özak: Bayramı cenazeye dönüştürdüler

T24 - Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın açılışında taraftar tepkisi nedeniyle yaşananlar için ''Bayramı cenaze törenine dönüştürmek çok büyük bir saygısızlık'' değerlendirmesinde bulundu.



Devlet Bakanı Özak, stattan ayrılırken yaptığı açıklamada, taraftarların yaptığının büyük bir saygısızlık ve seviyesizlik olduğunu belirterek, şunları söyledi:



'Bayramı, cenaze törenine dönüştürmek çok büyük bir saygısızlık. Bırakın buraya bu kadar emek vermiş bir kişiyi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı bir sporsever ve özellikle Galatasaray'a kimsenin yapamayacağı bir katkıyı yapmış bir kişi. Çok rahatsız oldu. Biz de rahatsız olduk. Tabii bütün Galatasaraylılara mal etmek istemeyiz ama bu anlayışın mutlaka statlardan uzaklaştırılması lazım. Bu bir seviyesizlik. Başbakan tepkisini gösterdi ve ayrıldı. Biz de ayrılıyoruz. Bu duruma diyecek bir şey yok. Bizi alkışlamaları, tebrik etmeleri lazımken, bu saygısızlığı yapanlarla aynı ortamda oturmak doğru değil.''





"Yapılanlar çok ayıp, saygısızlık"



Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker ise yaşananlar için, ''Yapılanlar çok ayıp, saygısızlık'' ifadelerini kullandı.



Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, yaşananların son derece üzücü olduğunu ifade ederek, ''Galatasaray Kulübü Başkanı her söyleminde ve biz federasyon olarak her söylemimizde, bu stadın yapımının Sayın Başbakanımız tarafından gerçekleştirildiğini dile getirdik. Başbakanımız tarafından Türk futboluna büyük bir eser kazandırılmış. Galatasaray Kulübü'nün geleceği açısından belki de en büyük yatırım olmuş. Böyle bir tepkiyle karşılanmak son derece üzücü oluyor'' diye konuştu.



Öte yandan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'a taraftarın tepkisinden duyduğu üzüntüyü dile getirdiği gözlendi.





