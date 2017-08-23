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Spor

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu

İSTANBUL,(DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti

23 Ağustos 2017 01:55

İSTANBUL,(DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa\'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası\'nda Grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp\'i telefonla arayarak tebrik etti. 
Rakibiyle yaptığı müsabakanın ardından Kayaalp\'i arayan Bakan Osman Aşkın Bak, telefon görüşmesinde milli güreşçiyi kazandığı altın madalya ve ülkemize yaşattığı büyük seviçten dolayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi. 
Bakan Osman Aşkın Bak, Dünya Güreş Şampiyonu Rıza Kayaalp için ayrıca tebrik mesajı da yayımladı.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: \"Fransa\'nın başkenti Paris\'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası\'nda Grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp kardeşimi başarısından dolayı yürekten kutluyorum. Dünya Şampiyonası öncesinde verdiği sözü tutarak spor hayatında elde ettiği şampiyonluklara bir yenisini daha ekleyen ve 3. kez Dünya Şampiyonu olan Milli Sporcumuzun daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum. Uluslararası arenada Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı\'mızın tüm dünyaya dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden Dünya Güreş Şampiyonası\'nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum\" 

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