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Spor

Bakan Osman Aşkın Bak, Taha Akgül'ü tebrik etti

İSTANBUL,(DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Serbest stil 125 kiloda gümüş madalya kazanan Taha Akgül'ü tebrik etti

26 Ağustos 2017 01:48

İSTANBUL,(DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa\'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası\'nda Serbest stil 125 kiloda gümüş madalya kazanan Taha Akgül\'ü tebrik etti. 
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa\'nın Başkenti Paris\'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası\'nda Serbest stil 125 kiloda gümüş madalya kazanan Taha Akgül için tebrik mesajı yayımladı. 
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: \"Fransa\'nın başkenti Paris\'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası\'nda Serbest stil 125 kiloda gümüş madalya kazanan Taha Akgül kardeşimi kutluyorum. Ülkemize daha önce şampiyonluklar, sevinçler yaşatan Milli Sporcumuzun başarısını gelecek organizasyonlarda sürdüreceğine olan inancım tamdır. Uluslararası arenada Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden Dünya Güreş Şampiyonası\'nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum\"
 

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