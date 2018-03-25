Bakan Osman Aşkın Bak, milli judocuları tebrik etti

İSTANBUL,(DHA)

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Avrupa Gençler Judo Kupası\'nda 3 altın ve 1 bronz madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bosna Hersek\'te başlayan Avrupa Gençler Judo Kupası müsabakalarının ilk gününde Türk sporcular, 3 altın ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu. Saraybosna\'daki organizasyonda, kadınlarda Gamze Sayma ve Buket Mercan ile erkeklerde Oğuzhan Özışık birinci olurken, Samet Kumtaş üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar 44 kiloda Gamze Sayman ve 57 kiloda Buket Mercan finalde Kosovalı rakiplerini yenerek altın madalyaya ulaştı. Erkekler 55 kiloda Oğuzhan Özışık ise finalde İtalyan rakibine üstünlük sağlayarak kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı. Organizasyonda erkekler 60 kiloda mücadele eden Samet Kumtaş da üçüncülük maçında takım arkadaşı Abdullah Berkin Özcan\'ı geçerek bronz madalyanın sahibi oldu.

BAKAN\'DAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Avrupa Gençler Judo Kupası\'nda ülkemizi temsil eden milli sporcular için bir tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:

\"Bosna Hersek\'te düzenlenen Avrupa Gençler Judo Kupası müsabakalarının ilk gününde ülkemize 3 altın ve 1 bronz madalya kazandıran milli sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Millet olarak kenetlendiğimiz bu günlerde kazandıkları madalyalar ile bizleri gururlandıran sporcularımızın başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve devam eden Avrupa Gençler Judo Kupası\'nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.\"