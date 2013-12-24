'Bakan, operasyonun ilk günü kaçabiliyorsan kaç talimatı verdi' iddiası

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltıların yaşandığı 17 Aralık günü bir siyasetçiye oğlundan gelen, “Polis beni almaya geldi” telefonu üzerine olası şüpheli bürokrat ve arkadaşlarını arayarak, “Kaçabiliyorsan kaç” dediği ileri sürüldü. Savcılık dosyasına da girdiği belirtilen siyasetçiyle ilgili iddialar, oğlunun telefonu üzerine bazı şüphelileri arayarak bilgilendirdiği telefon kayıtlarına dayanıyor.

Babaya telefon

Hürriyet'ten Şükrü Küçükşahin'in haberine göre, soruşturma dosyasına göre siyasetçiyi saat 06.36’da oğlu aradı. (532.7...) nolu telefonundan babasının (530.5...) nolu telefonunu arayan oğul, evini polislerin bastığını haber verdi, baba da “Evi mi?” diye sordu. Babasından birilerini acil aramasını isteyen oğlu, siyasetçinin “Neyi arar mıyım?” sorusu üzerine talebini aynı şekilde yineledi. Bunun üzerine baba “Tamam dur” demekle yetindi.

Sen daireye git

Bu görüşmenin ardından siyasetçi, saat 06.54’te (gözaltına alınan) M.A.K’yi (905333...) nolu telefondan aradı. Polisin kendisini alma durumu olduğu bilgisini veren siyasetçi, bunun gerekçesini de oğlunun evindeki aramaya bağladı. Başka isimler de vererek, gözaltına alındıklarını söyleyen siyasetçi, başka siyasetçilerin çocuklarının da alındığını belirterek, “Yani yakında gelirler senin evi basarlar” dedi. M.A.K.’nin “Eve mi gelirler” demesi üzerine de siyasetçi, “Eve gelirler, sen daireye git” tavsiyesinde bulundu. Siyasetçi, kendilerinin olaya müdahale edeceğini de bildirdi.

Hükümetin haberi yok

Bu görüşmede M.A., kendisine gelen bazı bilgilerin doğru olduğunu da siyasetçiye anlatarak, “Ben size zaten daha önce o bilgiyi vermiştim” dedi. Siyasetçinin “Böyle bir araştırma var, dedin yani” sözleri üzerine de M.A., savcılık dosyası konusunda daha üst makamlara da bilgi verildiğini aktardı. Bu konuşma sırasında siyasetçi, bazı bakanların da operasyondan haberi olmadığını yineleyerek, bir bakanın gözaltına alınacak bir kişinin (H... diyerek) ismini kendisine söylediğini de kayda geçirdi. Bu sırada M.A. polisin kapıya geldiğini siyasetçiye haber verdi. Siyasetçi de duruma bir bakmasını, bir organizasyon yapabiliyorsa yapmasını önerdi. M.A.’nın “Ne yapayım, kaçayım mı evden” demesi üzerine de siyasetçi, “Kaçabilirsen kaç” ifadesini kullandı. M.A. da “Tamam” dedi.

Haberin tamamı için tıklayın