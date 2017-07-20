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Bakan olan Abdülhamit Gül'ün yerine AKP Genel Sekterliği'ne gelen isim belli oldu

Fatih Şahin, AKP Genel Sekteri oldu

20 Temmuz 2017 20:29

Başbakan Binali Yıldırım tarafından dün açıklanan kabine değişikliği ile birlikte AKP Genel Sekteri Abdülhamit Gül, Adalet Bakanlığı görevine getirildi. Abdülhamit Gül'den boşalan AK Parti Genel Sekterliği'ne ise Fatih Şahin getirildi.

Fatih Şahin kimdir?

20 Nisan 1979'da Çanakkale Çan'da doğdu. Baba adı Feti, anne adı Saliha'dır. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. AK PARTİ Gençlik Kolları Genel Sekreterliği ve Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu. 24. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği, Türkiye-Etiyopya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, Anayasa Komisyonu Üyeliği, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği, Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Sözcülüğü, AK PARTİ TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK PARTİ MKYK Üyesi ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanıdır. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şahin, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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