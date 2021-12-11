Bakan Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle İstanbul’da bir araya geldi. Nebati, toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Nebati’nin, İstanbul’daki Dolmabahçe Ofisi'nde iş dünyası temsilcileri ile buluştuğu toplantı başladı. Toplantıda iş dünyasının önde gelen isimleri, banka genel müdürleri ve İSO, MÜSİAD, TİM, ATO gibi iş dünyası temsilcilerinin yöneticileri de yer aldı.

Toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Sinpaş Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik katıldı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının en önemli gündem maddeleri arasında enflasyonla mücadele, kurdaki hareketlilik ve önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen asgari ücret bulunuyor.

Nebati: Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz

7 saatlik toplantının ardından açıklama yapan Nebati, "İş dünyası, reel sektör ve STK temsilcilerimiz ile bugün verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz" dedi.